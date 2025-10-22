Nach Trennung: Eric Stehfest berührt mit emotionalen Worten

Eric Stehfest (36) macht in den vergangenen Jahren viel durch. Der Schauspieler kämpfte sich aus einer jahrelangen Drogenabhängigkeit, bekam in seiner Jugend zusätzlich die Diagnose paranoide Schizophrenie, vor wenigen Wochen trennte er sich zudem von seiner Frau Edith (30). In einem emotionalen Instagram-Post bringt er seine Gefühle nun zum Ausdruck. "Im freien Fall ins Höllenfeuer springen, haltlos hoffen, dass der Aufprall keine Spuren hinterlässt. Gebete an einen neuen Sonnenaufgang, frei von Ängsten und Schuld. Jeden Fehler in den lodernden Flammen umwandeln in neue Charakterzüge, die sich still und leise neu ordnen", drückt Eric sich fast schon poetisch aus. Er scheint zusammenzufassen, wie er nach einem Absturz zu neuer Kraft fand: "Nur wer sich traut, aus dem Nest zu springen, kann lernen, wie man fliegt."

Eric beschreibt, dass er trotz allem nie verlernt habe, trotz aller Dunkelheit, zu wissen, wie man "das Leben feiert" und dass hinter der nächsten Ecke wieder Sonnenschein wartet. Zum Schluss übt der 36-Jährige sich noch in Selbstreflexion. "Ich bin ein Mensch mit Ecken und Kanten und ja, auch mit einer Menge, das schiefgelaufen ist. Aber ich schaue hin, schaue mich an, zeige mich, schonungslos, mit allem, was dazugehört, um mich immer weiter Richtung Freiheit zu bewegen. Klagt mich an, stellt mich an den Pranger und wisset, dass ich genau richtig bin, mit allem, was dazu gehört", betont er. Seine Fans sind von so viel schonungsloser Ehrlichkeit tief berührt. "Die Fähigkeit, sich tiefgründig und emotional auszudrücken, war ja schon immer eine ganz große Stärke von dir. Das habe ich immer bewundert", kommentiert ein User. Ein anderer lobt: "Was für kraft- und hoffnungsvolle Worte. Alles erdenklich Gute!"

Tatsächlich machte Eric nie ein Geheimnis aus seinen Problemen. In mittlerweile zwei Büchern verarbeitete er die Tiefs seines Lebens offen und ehrlich. Kraft und Unterstützung bekam er dabei immer von seiner Frau Edith. Doch auch die zweifache Mutter kämpft mit eigenen Problemen und, wie Eric in einem Interview mit Spot On News erklärte, habe das ihrer Ehe am Ende nicht mehr gutgetan. "Es braucht dann doch immer einen stabilen Part, der Sicherheit vermitteln kann. Das konnten wir füreinander einfach nicht mehr aufbringen", meinte der ehemalige GZSZ-Darsteller. Die Entscheidung sei ihnen alles andere als leicht gefallen, immerhin haben sie auch zwei Kinder. Aber Eric erklärt auch, dass ein Comeback in Zukunft nicht ausgeschlossen sei.

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, Schauspieler

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, August 2024

Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest im August 2024