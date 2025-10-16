Tatum abgeschrieben? Filips Date-Chaos bei Love Island VIP

Kurswechsel bei Love Island VIP: In Folge 13 sorgt Filip Pavlovic (31) für Wirbel, obwohl er eigentlich mit Tatum Koch (27) ein Couple bildet. In der Villa auf Mallorca gerät der Reality-Star jedoch ins Schwärmen, als Neuzugang Joena Steilen im VIP Members Club auftaucht und ihn sofort fasziniert. Nach Joenas erster Nacht mit Umut Tekin (28) sucht Filip das direkte Gespräch am nächsten Tag – und macht klar, dass er nicht die zweite Wahl sein will. Beim späteren Whirlpool-Date knistert es dann heftig zwischen den beiden, die Spannung entlädt sich schließlich in einem Kuss. Was bedeutet das für Tatum, die von Filips Gefühlschaos kalt erwischt werden dürfte?

Zuvor hatte Joena trotz ihrer Ankunft direkt Zeit mit Umut verbracht, doch Filip blieb hartnäckig und wollte Klarheit. Er setzte Joena spürbar unter Druck, sich zu entscheiden. Joena ließ erkennen, dass ihre Gedanken längst bei Filip sind: "Ich wusste von Anfang an, als ich dich gesehen habe, dass ich dich gut finde. Auch als ich mit Umut war, sind meine Gedanken nicht von dir abgeschweift, du warst trotzdem immer in meinem Kopf", sagte sie in der Show. Filip reagierte gerührt: "Ich mag es, wenn eine Frau ehrlich ist, das ist überhaupt nicht kitschig, das ist extrem süß", schwärmte er gegenüber den Kameras und schob nach: "Ich habe schon eine krasse Anziehung zu dir." Kurz darauf kam es im sprudelnden Wasser zum Kuss.

Reality-TV-Star Filip gehörte bereits vor "Love Island VIP" zu den prominenten Gesichtern der deutschsprachigen Unterhaltungsszene. Besonders innerhalb des Formats zeigt sich, dass er bei Frauen gut ankommt – und auch immer wieder für überraschende Wendungen sorgt. Joena, die bisher vor allem für ihre Schlagfertigkeit und Ausstrahlung in Reality-Shows bekannt ist, nimmt in der Sendung gezielt ihren eigenen Weg. Tatum, ebenfalls bekannt aus der Reality-TV-Welt, hat sich bisher kaum zu dem neuen Bann zwischen Filip und Joena geäußert. Fans der Show dürften somit auf die kommenden Folgen mehr als gespannt sein.

"Love Island VIP" – seit dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

RTL ZWEI Filip Pavlović bei "Love Island VIP" Staffel 2, 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Joena Steilen

RTL ZWEI Tatum Koch, "Love Island VIP"-Kandidatin