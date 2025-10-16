"Love Island VIP"-Liebesdrama: Das sind die neuen Couples

Die neueste Paarungszeremonie bei Love Island VIP sorgte nach dem Einzug der insgesamt sechs "Granaten" nun für reichlich Spannung und so manches gebrochenes Herz. Laura Maria Lettgen (30) entschied sich überraschend gegen Yannik Syperek und wählte stattdessen Maurice Spada, während ihr Couple mit Gabriela Alves zurückkehrte. Stella Stegmann (28) wählte Josh Stanley (29), der ohne neue Partnerin an ihrer Seite blieb. Jeje Lopes (29) entschied sich für Dion Brown, obwohl Umut Tekin (28) gerne bei ihr bleiben wollte. Tatum Koch (27) wählte Filip Pavlovic (31) und musste wenig später mit ansehen, wie er mit Joena Steilen zurückkam. Das Drama ließ die 27-Jährige sichtlich mitgenommen zurück.

Die neuen Konstellationen stehen damit fest – und sie haben Konsequenzen. Weil die ehemalige Temptation Island-Kandidatin auf den ehemaligen Reality Queens-Moderator gesetzt hatte, musste Granate Jona Steinig (30) die Villa wieder verlassen. Moderatorin Sylvie Meis (47) betonte nach der Entscheidung, dass die Regeln eindeutig sind und das Risiko, auf die falsche Karte zu setzen, immer mitschwingt. Für Tatum und Umut, die nun erst einmal alleinstehend sind, könnte sich jedoch noch alles ändern. In der Vergangenheit haben solche Wendungen oft dazu geführt, dass aus zwischenzeitlichen Singles noch Traumpaare wurden – das Liebeskarussell auf "Love Island VIP" dreht sich schließlich weiter.

Dass sich Jeje und Laura nun tatsächlich für einen der "Granaten"-Männer entschieden haben, ließ sich bereits bei deren Einzug in die Villa erahnen. Schon damals hatte die 29-Jährige im Sprechzimmer offen zugegeben: "Ich habe mir genau eine Person reingewünscht und das ist Dion. Und es war so klar, dass ihr genau diese Person als Versuchung reinschickt." Die Influencerin war von Anfang an Feuer und Flamme, als Dion die Villa betrat. Auch die derzeitige Promi Big Brother-Kandidatin geriet beim Anblick der neuen Männer schnell ins Schwärmen. "Wow, was für eine Granaten-Auswahl", sagte sie damals begeistert.

