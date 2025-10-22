Tod von Ace Frehley wird von der Gerichtsmedizin untersucht

Die Behörden in New Jersey untersuchen derzeit die genauen Umstände des Todes von Ace Frehley (74). Der legendäre Kiss-Gitarrist verstarb in der vergangenen Woche im Alter von 74 Jahren, nachdem er durch einen Sturz schwere Verletzungen erlitten hatte. Nach einem Aufenthalt im Krankenhaus mit einer Hirnblutung lag der Musiker laut TMZ an lebenserhaltenden Maschinen, bevor seine Familie die schwierige Entscheidung traf, die künstliche Beatmung einzustellen. Eine Autopsie wurde laut Angaben des Verwaltungsbüros des Morris County Mediziners nicht durchgeführt, stattdessen stehen nun eine toxikologische Untersuchung und eine äußere Leichenschau im Fokus. Das Ergebnis wird in den kommenden Wochen erwartet und soll mehr Klarheit bringen.

Ace, dessen prägende Gitarrenriffs die Rockband Kiss in den 70er-Jahren erheblich mitgestalteten, war ein unverzichtbarer Bestandteil der Gruppe. Er war nicht nur eines der Gründungsmitglieder neben Gene Simmons (76), Paul Stanley (73) und Peter Criss (79), sondern prägte auch maßgeblich den Sound der Band während ihrer erfolgreichsten Jahre. Dennoch verließ er Kiss 1982 aufgrund kreativer Differenzen und persönlicher Probleme, unter anderem mit dem Konsum von Suchtmitteln. Trotz mehrerer Versuche, sich mit seinen ehemaligen Bandkollegen zu versöhnen und wieder musikalisch zusammenzufinden, blieb Ace, der von Fans liebevoll "Spaceman" oder "Space Ace" genannt wurde, vor allem als Solokünstler aktiv. Mit Tracks wie "Rip It Out", "Snow Blind" oder dem späteren Erfolg "New York Groove" bewies er ein Gespür für kraftvollen Sound – ganz ohne die pathetische Attitüde seiner Bandkollegen.

Aber: Nach 45 Jahren verabschiedete sich 2018 eine der größten Rockbands der Musikgeschichte mit einer letzten Welttournee. Gene ("The Demon"), Paul ("The Starchild"), Ace und Peter ("The Catman") teilten sich über Jahrzehnte hinweg die Bühne – weltweit und vor ausverkauften Arenen. Mit Klassikern wie "I Was Made For Lovin' You" und "I Love It Loud" sicherten sie sich einen festen Platz im Rock-Olymp. Die Nachricht vom Tod des Gitarristen hinterlässt eine Lücke in der Musikwelt und markiert zudem einen traurigen Meilenstein: Ace ist der erste der ursprünglichen Kiss-Mitglieder, der verstorben ist. In seinen letzten Lebensjahren lebte Ace zurückgezogener und widmete sich seinen Projekten, darunter auch einem Album, das er kürzlich in Arbeit hatte. Seine Fans trauern nicht nur um den Gitarrenvirtuosen, sondern auch um eine Persönlichkeit, die trotz Höhen und Tiefen nie ihre Liebe zur Musik verlor. Ace wird aufgrund der bleibenden Spuren, die er in der Rockgeschichte hinterlassen hat, unvergessen bleiben.

Getty Images Ace Frehley, April 2014

Getty Images Die Band Kiss bei "America's got Talent" 2018

Getty Images Ace Frehley, Gitarrist