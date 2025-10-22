Ariel bestätigt: Sie lernte Kevin Njie nach AYTO-VIP kennen

Ariel und Kevin Njie (29) waren Teil des diesjährigen Are You The One – Reality Stars in Love-Casts und kamen sich in der Realityshow näher. Nach den Dreharbeiten wurden die beiden sogar in der Heimat der Influencerin gesehen. In der Schweiz schienen sie eine schöne Zeit miteinander verbracht zu haben. Im Promiflash-Interview verrät Ariel nun, was aus dem Plan, sich abseits der Kameras kennenzulernen, wurde: "Ja, das ist wahr, wir hatten Kontakt. So wie wir es in der Folge gesagt haben, dass wir uns draußen kennenlernen, haben wir es auch weitergemacht."

Ob sich daraus eine feste Verbindung entwickelte oder es bei unverbindlichen Treffen blieb, lässt Ariel offen. Auf die Frage, ob mehr lief, antwortet sie gegenüber Promiflash nur: "Wer weiß?" Fest steht: Die Chemie, die in der Sendung sichtbar war, setzte sich auch im echten Leben fort. Rückwirkend schaut sich die Mutter einer Tochter die Szenen mit Kevin allerdings sehr gerne an. "Es war eine sehr schöne Zeit", schwärmt sie im Gespräch.

Vor wenigen Folgen war die Situation zwischen Ariel und Kevin noch eine ganz andere. Während einer ausgelassenen Party gestand der Vater einer Tochter seinem Mitstreiter Oliver Ginkel ganz offen: "Mich hat ehrlich gesagt noch keine Frau hier so richtig beeindruckt." Damit meinte der Ex-Fußballer auch Ariel – was kurz darauf zu einem handfesten Streit führte. Als die Schweizerin im Badezimmer wissen wollte, was die Männer besprochen hatten, blockte Kevin ab und warf ihr sogar vor, Streit zu suchen. Ariel konterte: "Du bist schon ein bisschen toxisch – sonst hättest du einfach meine Frage normal beantwortet. Aber du machst gerade auf geheimnisvoll und das mag ich gar nicht."

Collage: RTL, IMAGO / BOBO Collage: Ariel und Kevin

Instagram / _ariel__61 Realitystar Ariel postet freizügige Bilder auf Instagram, Mai 2025.

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar