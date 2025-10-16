Tatum gesteht Sex mit Filip Pavlovic bei "Love Island VIP"

In Folge 14 von Love Island VIP sorgte Tatum Koch (27) mit einem brisanten Geständnis für Aufsehen. Nachdem sich Filip Pavlovic (31) bei der Paarungszeremonie gegen die brünette Schönheit und für ihre Konkurrentin Joena Steilen entschieden hatte, ließ Tatum ihrer Enttäuschung freien Lauf. Offenbar tief verletzt, platzte sie plötzlich heraus: "Wir hatten Sex." Die Enthüllung schlug hohe Wellen unter den anderen Teilnehmenden, obwohl einige bereits gewisse Vorahnungen hatten. "Ich wusste es", erklärte beispielsweise Laura Blond (30). Besonders brisant: Filip soll Tatum explizit darum gebeten haben, das gemeinsame Schäferstündchen geheim zu halten.

Im Verlauf der Folge kam es dann zur emotionalen Aussprache: Filip erklärte, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen sei, er jedoch von Anfang an das gewisse Etwas bei Joena gespürt habe. Tatum, sichtlich mitgenommen von dieser Abfuhr, äußerte daraufhin den Wunsch, die Show zu verlassen. Filip – zwischendurch ganz der Gentleman – versuchte daraufhin, sie zu trösten, was Tatum allerdings falsch deutete und eine erneute Chance zur Annäherung sah. Am nächsten Tag folgte dann der große Knall: Ein heftiger Streit entfachte zwischen den beiden und eskalierte so sehr, dass Filip schließlich selbst damit drohte, aus der Show auszusteigen. Das Drama endete mit einem Cliffhanger, der die Zuschauer gespannt auf die nächste Folge zurücklässt.

Tatum und Filip, beide bekannt für ihre Teilnahme an Reality-TV-Formaten, gelten in der Unterhaltungsbranche als etabliert. Filip konnte sich vor allem durch seinen Sieg im Dschungelcamp einen Namen machen, während Tatum als eine der jungen, aufstrebenden Persönlichkeiten in der Szene gehandelt wird. Die Enthüllung über ihr gemeinsames Techtelmechtel vor laufenden TV-Kameras dürfte nun das ohnehin explosive Setting in der Liebesvilla zusätzlich verkomplizieren, sodass die kommenden Episoden Hochspannung versprechen.

"Love Island VIP" – seit dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Tatum Koch und Filip Pavlovic

Filip Pavlović bei "Love Island VIP" Staffel 2, 2025

Tatum Koch, "Love Island VIP"-Kandidatin