Leugnet Filip hier etwa "Love Island VIP"-Sex mit Tatum?

Filip Pavlovic (31) sorgt mit seinem Verhalten bei Love Island VIP aktuell für Schlagzeilen. Nachdem der Realitystar sich bei der Paarungszeremonie gegen Tatum Koch (27) und stattdessen für die neu eingezogene "Granate" Joena Steilen entschieden hatte, eskalierte die Stimmung in der Villa. Besonders brisant: Nur wenige Tage zuvor sollen der ehemalige Dschungelkönig und die 27-Jährige in der Private Suite intim miteinander gewesen sein. In einer Instagram-Fragerunde erklärte der 31-Jährige jetzt auf die Frage eines Fans, was er sich dabei gedacht habe: "Das, was ich für mich als richtig empfunden habe – und nicht, was Menschen von außerhalb sich gewünscht hätten." Dann wird es brisant!

Auf den Vorwurf des sogenannten Gaslighting reagierte Filip deutlich – und nutzte offenbar die Gelegenheit, um das angebliche Schäferstündchen zu dementieren. "Ich weiß, auf welche Situation du hinauswillst. Fakt ist, da ist nichts passiert. Wir waren in der Private Suite, 24/7 laufen Kameras – wenn da was gewesen wäre, hätte man es gesehen", betonte er. Gleichzeitig beklagte er, dass manche Szenen seiner Meinung nach falsch dargestellt würden: "Es ist schade, dass sowas anders gezeigt wird und ich mich jetzt rechtfertigen muss. Aber ich bleibe dabei: Da war nichts." Mit dieser Aussage sorgt der ehemalige Reality Queens-Moderator jedoch nur für noch mehr Rätselraten – Fans fragen sich nun, ob er die Geschehnisse in der Villa bewusst kleinredet oder tatsächlich die Wahrheit sagt.

Tatum jedenfalls scheint die Situation ganz anders zu sehen. Nach der enttäuschenden Paarungszeremonie konnte sie ihre Gefühle nicht länger zurückhalten. Im Gespräch mit den anderen Inselbewohnerinnen platzte sie mit einem Geständnis heraus, das für jede Menge Wirbel sorgte: "Wir hatten Sex." Diese Offenbarung schlug nicht nur in der Villa wie eine Bombe ein, sondern sorgte auch im Netz für heftige Spekulationen. Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin behauptete außerdem, dass Filip sie ausdrücklich gebeten habe, dieses intime Erlebnis geheim zu halten. "Er hat gesagt, ich soll es niemandem erzählen", berichtete sie sichtlich getroffen.

Collage: Instagram / filip_pavlovic1, RTL ZWEI Collage: Realitystars Filip Pavlovic und Tatum Koch

Imago Realitystar Filip Pavlovic im September 2025 in Köln

IMAGO / Future Image Tatum Koch, September 2025