54 Millionen: Jeff Bezos verkauft sein Anwesen in Seattle

Jeff Bezos (61) hat seine luxuriöse Villa nahe Seattle verkauft. Das Anwesen, das am Lake Washington liegt und eine Fläche von 3,2 Hektar umfasst, wechselte bereits im März dieses Jahres für umgerechnet beeindruckende 54 Millionen Euro den Besitzer, so E! News. Die 9.400 Quadratmeter große Villa bietet unter anderem drei Schlafzimmer, sechs Badezimmer sowie einen eigenen Bootsanleger. Die Immobilie hatte Jeff nach seiner Scheidung von MacKenzie Scott vor sechs Jahren für 32 Millionen Dollar erworben. Der Verkauf wurde von mehreren Medien am 20. Oktober bestätigt. Auf eine Anfrage nach einem Kommentar blieb der Unternehmer bislang still.

Der Schritt kommt wenig überraschend, da der Amazon-Gründer bereits im vergangenen Jahr bekannt gegeben hatte, dass er nach Miami ziehen würde, um künftig mit seiner Frau Lauren Sánchez Bezos (55) zu leben. In einem früheren Statement hatte Jeff über die Bedeutung der Stadt für ihn persönlich gesprochen, ohne jedoch konkrete Details zu seinem Umzug preiszugeben. Die Entscheidung, das Anwesen in Seattle zu verkaufen, scheint ein weiterer konsequenter Schritt in seinem Lebenswandel zu sein, der auch mit einer Neuausrichtung seines persönlichen Lebens einhergeht.

Jeff und seine jetzige Frau Lauren, mit der er seit einiger Zeit verheiratet ist, gelten als eines der prominentesten Paare der Vereinigten Staaten. Während Jeff durch die Gründung von Amazon weltweit bekannt wurde, hat Lauren ihre eigene Karriere in der Unterhaltungsindustrie und als Pilotin verfolgt. Beide zeigten in der Vergangenheit, wie wichtig ihnen gemeinsame Projekte und Unternehmungen sind. Nach seiner Scheidung von MacKenzie, mit der Jeff vier Kinder hat, betonte er mehrfach, wie sehr er es genießt, neue Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Bezos im Dezember 2024 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, April 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Unternehmer Jeff Bezos und Journalistin Lauren Sánchez