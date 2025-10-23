Dann startet Daniela Katzenbergers neue Doku-Soap-Staffel

Fans bekommen endlich Nachschub von Daniela Katzenberger (39). Die beliebte Kultblondine ist seit Jahren mit ihrer eigenen Familien-Doku ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Ab November geht es wieder los. Wie Daniela selbst bestätigt, geht die dritte Staffel "Daniela Katzenberger" ab dem 21. November zur Primetime auf VOX los. "Diese Staffel ist genauso geil wie die anderen, nur noch geiler", verspricht die Katze gegenüber dem Schwestersender RTL. Die neue Staffel setzt kurz nach ihrer ersten Teilnahme an einem Fitnesswettkampf ein, jetzt stehen neue sportliche Herausforderungen an: Daniela nimmt an der Aerobic-Klasse der World Fitness Federation teil – Glitzer-Look und ausgefallene Choreo inklusive. So geht es sogar zur Weltmeisterschaft nach Frankreich.

Aber auch familiär geht es wieder drunter und drüber. Töchterchen Sophia (10) möchte unbedingt ein erfolgreiches Model werden und übt dafür fleißig das Posieren. Parallel führen Daniela und ihr Mann Lucas Cordalis (58) das Mädchen langsam an ein Leben im Rampenlicht heran – das natürlich mit dem gewohnten Witz. Mit Blitzlichtgewitter hat Sophia aber schon ein bisschen Erfahrung, immerhin ist sie mit dem Interesse der Öffentlichkeit und den Kameras aufgewachsen. Anfang September durfte sie mit Mama sogar auf den roten Teppich einer Veranstaltung, wo der Promispross sich offenbar richtig wohlfühlte. Daniela war aber nicht nur wegen der Souveränität ihrer Tochter stolz: Als Voraussetzung, dass Sophia mit durfte, erwartete sie einen Notendurchschnitt von 1,5. "Hat sie mega geschafft", schwärmte die 38-Jährige.

Obwohl Daniela schon so lange von Fernsehkameras begleitet wird, lieben ihre Fans die Sendung immer noch. Im Juni startete die zweite Staffel von "Daniela Katzenberger" mit beeindruckenden Quoten. Berichten von RTL Media zufolge erreichte die erste Episode bei der Ausstrahlung um 20:15 Uhr schon 0,73 Millionen Zuschauer und verzeichnete einen deutlichen Aufwärtstrend. In der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen landeten die Folgen zu späterer Stunde dann bei guten 9,1 Prozent. Das erklärt, warum RTL und VOX auch nach so vielen Jahren noch an der quirligen Reality-Queen festhalten und ist mit Sicherheit ein gutes Omen für die kommende Staffel.

Anzeige Anzeige

ActionPress Daniela Katzenberger, Realitystar

Anzeige Anzeige

Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit