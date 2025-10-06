Jeff und Lauren Bezos begeistern Paris im Partner-Look

Hand in Hand und verliebt wie am ersten Tag schlenderten Jeff (61) und Lauren Bezos (55) durch die Straßen von Paris und machten die Stadt der Liebe kurzerhand zu ihrer eigenen Bühne. Das frisch verheiratete Paar besuchte am Wochenende die Pariser Fashion Week und zog bei der Balenciaga-Show alle Blicke auf sich. Wie Bilder von Oe24 zeigen, beeindruckte Lauren in einem eleganten grauen Kostüm von John Galliano mit ihrer Wespentaille und ergänzte ihren Look mit schwarzen Pumps. Jeff überraschte derweil nicht nur mit einem Anzug passend zu seiner Herzdame, sondern auch mit einem neuen Stil: Statt des gewohnt glatten Gesichts präsentierte er sich modisch mit Dreitagebart.

Dass die beiden sich in Paris pudelwohl fühlen, haben sie schon mehrfach bewiesen. Lauren, die bereits im Mai ihren Junggesellinnenabschied hier feierte, zeigte erneut ihren unfehlbaren Sinn für Mode. Damals verzauberte sie in einem Latex-Minikleid, nun in einem korsettartigen Kostüm aus dem Hause Vivienne Westwood aus den 90er-Jahren. Seit ihrer Hochzeit im Mai jetten Jeff und Lauren von einer Stadt zur nächsten und machen stets eine gute Figur. Fast wie Topmodels flanierten sie auch dieses Mal durch Paris und sorgten mit ihren abgestimmten Outfits für Begeisterung.

Doch Lauren ist weit mehr als nur die Begleitung eines der reichsten Männer der Welt. Die Moderatorin und Unternehmerin hat bereits ihr nächstes Projekt in der Pipeline: ein Kinderbuch mit dem Titel "Die Fliege, die unter das Meer flog", das 2026 erscheinen soll. Ihre kreative Ader macht sie zu einem beeindruckenden Multitalent, das nicht nur durch Stil, sondern auch durch Tatendrang überzeugt. Jeff und Lauren scheinen ihre Liebe und die gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen, während sie der Welt ein Bild von Zusammenhalt und gegenseitiger Bewunderung zeigen, das für sie typisch ist.

Anzeige Anzeige

Imago Jeff und Lauren Bezos im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez, Mai 2025

Anzeige