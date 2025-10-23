Auftakt von "Das große Promi-Büßen": Trailer, Infos und mehr

Am Donnerstag, dem 23. Oktober, kehrt Das große Promi-Büßen mit einer vierten Staffel auf Joyn zurück und die Zuschauer dürfen sich auf jede Menge Drama und Emotionen freuen. Unter der Leitung von Dragqueen Olivia Jones (55) beginnt alles mit der ersten "Runde der Schande", bei der den Promis vergangene Fehltritte vorgehalten werden. Als Erster muss sich Realitystar Diogo Sangre (31) der Moderatorin stellen und den Fragen zu seinem Image als "Womanizer" und "Red Flag" trotzen. Nervös kommentierte Diogo vorab: "Boah krass, jetzt bin ich der Erste. Das ist schon scheiße, ne."

Wie ein erster Trailer auf Instagram zeigt, wird es auch in diesem Jahr besonders hart im Camp: bittere Männertränen, feuchte Augen bei den Ladys, einige verbale Ausbrüche und keinerlei Luxus. Wie heftig die Bedingungen sind, bringt Diogo mit einem Satz auf den Punkt: "Ich schwöre, im Knast ist es besser." Reality-Bekanntheit Emma Fernlund (24) bezeichnet das Format wiederum als "das Härteste, was sie je erlebt hat" und Das Sommerhaus der Normalos-Star Vanessa Brahimi schluchzt: "Für mich ist das hier die Hölle." Serkan Yavuz (32) versucht, seinen Mitstreitern hingegen Vernunft einzutrichtern: "Die Leute werden sich denken, was haben die überhaupt gelernt?"

Neben Diogo und Co. sorgen auch andere Teilnehmer für Spannung: Jörg Dahlmann (66), ein Ex-Fußballkommentator und Edith Stehfest (30), Musikerin und einstige Dschungelcamperin, stehen bereit, sich Olivia und den kritischen Augen der Zuschauer zu stellen. Erstmals liegt die Entscheidung, wer das Camp als Sieger verlässt, komplett in den Händen des Publikums: In der Joyn-App kann abgestimmt werden, wer die Show gewinnen soll. Zu den weiteren Teilnehmern gehören Rafi Rachek (35), der auf seine Ex-Partnerin Theresia Fischer (33) treffen wird, sowie Linda Braunberger (24) und Germany Shore-Teilnehmerin Bellydah.

Die vierte Staffel von "Das große Promi-Büßen" startet am Donnerstag, 23. Oktober, kostenfrei auf Joyn. Am 30. Oktober lädt ProSieben zum Binge-Watching der ersten vier Folgen ab 20:15 Uhr ein.

Anzeige Anzeige

Joyn Diogo Sangre, "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige

Instagram / joyn.de Serkan Yavuz, "Der große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige

Joyn/Nikola Milatovic "Das große Promi-Büßen" 2025