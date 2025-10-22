Lisha Savage dankbar: "Keine aufgedunsene Katzenfrau mehr"

Lisha Savage (39) hat jetzt auf Instagram stolz das Ergebnis ihrer monatelangen kosmetischen Transformation präsentiert. Die Reality-Darstellerin, die sich in der Vergangenheit diversen Schönheitsbehandlungen unterzogen hatte, zeigte sich ihren Followern nun ungeschminkt und ungefiltert. Sie erklärte, dass sie zuletzt eine Reihe von Behandlungen durchgeführt habe, um die Filler in ihrem Gesicht vollständig abzubauen. "Ich habe einfach meine Natürlichkeit zurück", schrieb sie in ihrer Story und betonte, wie glücklich sie darüber sei, nicht mehr wie eine "aufgedunsene Katzenfrau" auszusehen.

Hinter der Transformation steckt offenbar ein langer Weg. Lisha schildert in ihrer Story, wie es für sie noch vor wenigen Wochen "unvorstellbar" gewesen sei, sich so zu zeigen. Umso größer ist nun ihre Erleichterung: Neben dem Rückbau der Filler habe der gezielte Aufbau von Kollagen ihr Gesicht wieder harmonischer wirken lassen. Die Behandlungsschritte erstreckten sich über mehrere Monate und brachten Schritt für Schritt Veränderungen: "Meine letzte Behandlung war vor zwei Wochen und hat für mich den heftigsten Effekt gehabt (Radiesse)." Mit ihrem neuen Look fühlt sich Lisha offenbar wohler denn je.

Die Entscheidung, ihre alten Filler entfernen zu lassen, war sicher kein einfacher Schritt für die Influencerin und Reality-Bekanntheit. Bereits während des Prozesses hatte Lisha offengelegt, dass es nach den ersten Eingriffen auch zu schwierigen Phasen gekommen sei. Besonders nach einer Behandlung mit Hylase, die die Filler abbaut, wurde zusätzlich ihr eigenes Kollagen angegriffen. Dieser Umstand führte zunächst zu einem eingefallenen Erscheinungsbild, hielt Lisha jedoch nicht davon ab, tapfer durchzuhalten. Heute strahlt sie mit ihrem natürlichen Look und zeigt ihren Followern unverfälscht, wie wohl sie sich fühlt.

Instagram / lishaandlou_the_originals Reality-Star Lisha Savage ohne Make-Up

ProSieben/Nikola Milatovic Lisha bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage, April 2025