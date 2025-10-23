Nach Trennung: Lori Loughlin verkauft gemeinsames LA-Haus

Lori Loughlin (61) und Mossimo Giannulli (62) haben endgültig einen Schlussstrich unter ihre gemeinsame Vergangenheit gezogen – zumindest was ihre Wohnsituation betrifft. Nachdem bekannt wurde, dass sich die beiden nach 28 Jahren Ehe getrennt haben, folgt nun der nächste logische Schritt: der Verkauf ihres luxuriösen Anwesens in Hidden Hills bei Los Angeles. Wie mehrere US-Medien, darunter TMZ, berichten, haben sich die Schauspielerin und der Modedesigner dazu entschieden, ihr gemeinsames Zuhause zu veräußern – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Trennung auch räumlich vollzogen wird.

Die Villa, die sich über beeindruckende 1.100 Quadratmeter erstreckt, bietet sechs Schlafzimmer und neun Badezimmer – ausreichend Platz für eine Großfamilie oder zahlreiche Gäste. Doch nicht nur die Größe beeindruckt: Die Ausstattung lässt kaum Wünsche offen. Neben einer luxuriösen Küche für Hobby- und Profiköche bietet das Anwesen ein Heimkino, einen Weinkeller, ein Fitnessstudio sowie einen großen Außenbereich mit Swimmingpool, Spa und sogar einem Boccia-Platz. Das Anwesen wurde ursprünglich 2020 von dem Paar für rund 9,5 Millionen US-Dollar gekauft. Anfang 2024 wurde es zunächst für rund 16,5 Millionen gelistet, der Preis wurde jedoch später gesenkt, bevor nun ein Käufer gefunden wurde.

Auch wenn der genaue Verkaufspreis bislang nicht offiziell bestätigt wurde, dürfte das Paar durch den Deal einen stattlichen Gewinn erzielt haben. Beobachter sehen den Verkauf nicht nur als finanziellen Schritt, sondern auch als symbolischen Abschluss ihrer gemeinsamen Ehejahre. Während Lori laut Medienberichten weiterhin in Los Angeles lebt, soll Mossimo inzwischen nach Sun Valley in Idaho gezogen sein. Der Hausverkauf ist damit nicht nur ein Immobiliengeschäft – er markiert das Ende eines prominenten Kapitels.

ActionPress Lori Loughlin und ihr Mann Mossimo Giannulli im August 2019

ActionPress/Backgrid Mossimo Giannulli und Lori Loughlin in Boston, 2019

ActionPress/Backgrid Lori Loughlin und Ehemann Mossimo Giannulli