"Wild": Orlando Bloom verrät neue Details zur Bezos-Hochzeit

Orlando Bloom (48) hat kürzlich über die Hochzeit des Amazon-Vorsitzenden Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) gesprochen, die im Sommer in Venedig stattfand. In einem Interview mit The Times verriet der Fluch der Karibik-Schauspieler, dass die dreitägige Feier ein echtes Spektakel war. Neben ihm tummelten sich Stars wie Leonardo DiCaprio (50), Kris Jenner (69) und die Kardashians, Tom Brady (48), Sydney Sweeney (27) und Eva Longoria (50) unter den Gästen. Orlando beschrieb die Hochzeit als "wild" und war besonders begeistert von der thematischen Pyjama-Party nach der Zeremonie, bei der Prominente zu den Klängen des Orchesters von DJ Cassidy und einem Auftritt von Usher (46) ausgiebig feierten.

Die Hochzeit des Amazon-Chefs war nicht die erste Verbindung von Orlando zu Bezos. Der Schauspieler arbeitete bereits bei Amazon-minierten Produktionsprojekten wie "Carnival Row" zusammen, was ihm eine gewisse Nähe zum Tech-Giganten verschafft hat. Orlando spricht mit großem Respekt über Jeff: "Er ist bemerkenswert liebenswürdig, cool, weise und es macht Spaß, mit ihm zusammen zu sein", erzählt er im Interview. Katy Perry (40), Orlandos frühere Verlobte und Mutter seiner Tochter, nahm bereits an einem Blue-Origin-Flug teil, war allerdings nicht bei der Hochzeit anwesend. Doch Orlando bleibt in Bezug auf eine mögliche Space-Tour mit Bezos' Weltraumprojekt Blue Origin zurückhaltend.

Nachdem Orlando und Katy ihre Verlobung nach einer fast zehnjährigen Beziehung im Juni beendet haben, konzentrieren sie sich nun auf die gemeinsame Erziehung ihrer Tochter Daisy. In einem gemeinsamen Statement betonten die beiden, dass sie weiterhin als Familie zusammenarbeiten und das Wohl ihrer Tochter an erster Stelle steht. In einem Interview mit NBCs Today Show versicherte Orlando, dass es ihnen als Familie gut gehe und dass sie dankbar für die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter seien. Er erklärte: "Wir haben die schönste Tochter. Es ist nichts als Liebe." Die beiden ehemaligen Partner setzen alles daran, Daisy in einer liebevollen und stabilen Umgebung aufwachsen zu lassen.

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025

