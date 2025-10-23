Main Character? So ist die AYTO-VIP-Ausstrahlung für Ariel

Are You The One – Reality Stars in Love liefert in diesem Jahr wieder jede Menge Drama. Oft mittendrin im Geschehen ist Ariel. Die Reality-Bekanntheit bekommt in der Show jede Menge Sendezeit – eigentlich etwas Gutes. Im Promiflash-Interview ist Ariel durchaus zufrieden mit ihrer Darstellung und empfindet die Ausstrahlung nicht als "super". "Weil ich authentisch geblieben bin. Ich habe mich nicht verstellt", erklärt sie. Dennoch ist sie der Meinung, manchmal zu blauäugig gedacht zu haben: "Manchmal denke ich mir: 'Oh mein Gott, ich bin so naiv.' Aber ich bin halt so. Jetzt bin ich nicht mehr so. Ich war so und es ist okay. Ich war nicht fake." Heute sei Ariel wesentlich widerstandsfähiger geworden. Mit ihr "spielen" dürfe keiner mehr.

Während der Show lernte Ariel Kevin Njie (29) kennen. Auch wenn die beiden einen holprigen Start hatten, schienen sie ernste Gefühle füreinander zu entwickeln – wären da nicht Moderatorin Sophia Thomalla (36) und ihre Kameras. Während es zwischen Kevin und Ariel ernst wurde, kam dieser Mitkandidatin Viki im Boom-Boom-Room näher. Viki versichert Ariel, dass nichts zwischen ihnen passiert sei. Wenig später kommt aber raus, dass es doch einen Blowjob gab. Die Mutter einer Tochter ist entsprechend verletzt, scheint aber wütender auf Viki als auf Kevin zu sein. Doch dann kommt die Matching Night und Sophia holt ihr iPad hervor. Was die Kameras aufzeichneten, lässt wenig Spielraum für Interpretationen: Die Kandidaten versammeln sich wie zum Videobeweis um den Bildschirm. Zu sehen ist ein nackter Kevin, auf dessen Schoß unter der Decke Viki sitzt. Die Bewegung ist eindeutig, aber dennoch beharren die beiden weiter, nicht miteinander geschlafen zu haben.

Trotz des Durcheinanders schaffte Kevin es, seine Ariel zu beruhigen und von seiner Loyalität zu überzeugen. Bleibt die Frage, ob die TV-Beziehung auch nach der Show eine Zukunft hat. Gegenüber Promiflash verrät die ehemalige Love Fool-Teilnehmerin, ob die beiden sich auch nach dem Ende der Dreharbeiten trafen: "Wir hatten Kontakt. So wie wir es in der Folge gesagt haben, dass wir uns draußen kennenlernen, haben wir es auch gemacht." Ob mehr ging als nur ein unverbindliches Kennenlernen, darf Ariel noch nicht verraten. Die Zeit mit Kevin bei "Are You The One" bereue sie aber so oder so nicht: "Es war eine sehr schöne Zeit."

Instagram / _ariel__61 Realitystar Ariel postet freizügige Bilder auf Instagram, Mai 2025.

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

RTL / Frank Beer Ariel, "Are You The One – "Reality Stars in Love"-Kandidatin