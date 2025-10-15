Gabs noch nie: AYTO-Cast bekommt ein ganz besonderes Angebot

Bei Are You The One – Reality Stars in Love platzt Sophia Thomalla (36) in Folge 20 der Kragen. Die Moderatorin greift zu einem Mittel, das es so noch nie gab. In der Villa, mitten in der Nacht der Entscheidungen und vor versammelter Runde, macht sie ein beispielloses Angebot: Für 40.000 Euro dürfen die Kandidaten ein Paar aus dem aktuellen Sitzplan von ihren "Lichtern" prüfen lassen. Marco, Sophias Helfer, holt eine Bank herein, die Spekulationen schießen in die Höhe, doch statt eines Neuzugangs gibt es eine Sonder-Edition der Matching-Night. "Ich biete euch die Hilfe meiner Lichter an", verkündet Sophia und fügt hinzu: "Ihr könnt jetzt ein Paar, das heute zusammen saß, von den Lichtern überprüfen lassen. Also herausfinden, ob es ein Perfect- oder No-Match ist." Die Gruppe wählt Calvin und Nelly aus, setzt die beiden nebeneinander – und wartet. Sophia zählt von zehn herunter, die Anspannung ist greifbar. Dann passiert es: Ein Licht springt an, das Perfect Match ist bestätigt.

Zuvor hatte Sophia die Karten offen auf den Tisch gelegt. "Ich verkaufe euch diese Special-Edition der Matching-Night für 40.000 Euro", erklärte sie. Sidar Sahin zweifelte laut an der Investition und fand das Angebot offenbar wenig lukrativ. Trotzdem setzte sich die Runde durch, denn die Zeit läuft – und mit der finalen Matching Night unmittelbar vor der Tür kann jede gesicherte Erkenntnis den Unterschied machen. Mit dem bestätigten Match von Calvin und Nelly hat die Gruppe nach der zuvor verkauften Matchbox doch noch eine zusätzliche Information in der Hand. Trotzdem bleibt das Restrisiko: Beverly dämpft die Euphorie und bekennt, sie glaube weiterhin nicht an den großen Wurf. Dabei geht es um nicht weniger als 115.000 Euro, die auf dem Spiel stehen.

Die neue Doppelfolge der beliebten Realityshow hatte es ganz schön in sich. In der Matching-Night gab es nämlich nicht nur ein ganz besonderes Angebot, sondern auch Sophias berühmt-berüchtigtes iPad kam zum Einsatz. Viki und Kevin Njie (29) suchten den Boom-Boom-Room auf und versprachen Ariel, dass nichts zwischen ihnen gelaufen sei – kein Sex, kein Oralverkehr. Doch diese Aussage zweifelte die Moderatorin offenbar an. Auf dem Tablet zeigte sie eine Szene, die stark vermuten lässt, dass Viki und Kevin doch miteinander schliefen. Die Bettdecke wackelte verdächtig und kurz konnten die Zuschauer einen Blick auf den nackten Po des Vaters eines Sohnes erhaschen. Für Ariel, die Kevin Glauben schenkte, brach kurzzeitig eine Welt zusammen – ihr Vertrauen wurde aus ihrer Sicht missbraucht.

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Juli 2025

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Ariel

