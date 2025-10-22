Finale: Finden die AYTO-VIP-Kandidaten alle Perfect Matches?

Wohl kaum eine Staffel Are You The One – Reality Stars in Love hatte so große Probleme, überhaupt ein Perfect Match zu finden. Es scheint fast unmöglich, dass die diesjährigen Kandidaten noch Chancen auf das Preisgeld haben. Zwei Matches konnte das Team eigenständig finden: Xander und Ellie sowie Sandra (26) und Lennart. Beim dritten Match musste Moderatorin Sophia Thomalla (36) ein wenig nachhelfen. So bestätigte sich auch das Match bei Nelly und Calvin Not. Kurz vor der letzten und entscheidenden Matching Night geben die Kandidaten noch einmal alles, um durchzukalkulieren und die Matches zu erkennen. Viel Hoffnung haben sie nicht. "Wir sind das Spiel von Anfang bis Ende falsch angegangen", ist Jonny Jaspers (32) überzeugt. "Kannste knicken", ist auch Sidar Sahin pessimistisch. Lediglich Antonia bleibt positiv: "Ich glaube, wir werden gewinnen und haben alle Perfect Matches gefunden."

Und dann ist es so weit: Ein letztes Mal sitzen die AYTO-Teilnehmer Sophia gegenüber. Sie macht ihnen noch einmal den Ernst der Lage bewusst: "Ihr habt nur noch diese eine Chance – es gilt, alles oder nichts." Nach und nach setzen die Realitystars sich in dieser Konstellation zusammen: Joanna und Rob, Antonia und Calvin Blond, Henna und Leandro, Vicki und Kevin (29), Beverly und Nico, Hati und Sidar und schließlich Ariel und Olli. Jonny bleibt über und wird im Fall eines Gewinns leer ausgehen. Aber die Gruppe hat sich verrechnet – von zehn notwendigen Lichtern gehen nur sieben an. Das Spiel ist verloren und keiner bekommt einen Anteil an den 150.000 Euro. "Katastrophe – das Worst-Case-Szenario ist eingetroffen", fasst Kevin enttäuscht zusammen.

Schon zuvor tat sich die Gruppe schwer, die Matches zu finden. Ein großes Problem schien die Liebe in der Luft zu sein. Denn einige Kandidaten entwickelten Gefühle füreinander, obwohl das No-Match bereits bestätigt war. Das machte es schwer, sich auf andere einzulassen und so sein richtiges Perfect Match zu finden. Schließlich griff Sophia ein und machte ein Angebot, das es so noch nicht gab. "Ich biete euch die Hilfe meiner Lichter an. [...] Ihr könnt jetzt ein Paar, das heute zusammen saß, von den Lichtern überprüfen lassen. Also herausfinden, ob es ein Perfect- oder No-Match ist", erklärte sie ihnen in der vorletzten Matching Night. Die Gruppe nimmt für 40.000 Euro aus dem Jackpot an und entscheidet sich für Nelly und Calvin – die tatsächlich ein Match sind.

RTL/ Frank Beer Der "Are You The One"-VIP-Cast 2025

RTL / Frank Beer Jonny Jaspers, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar