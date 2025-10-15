AYTO-Cast sauer: Sidar verkauft die Matchbox für 5.000 Euro

Aufruhr in der 19. Folge von Are You The One – Reality Stars in Love: Als Moderatorin Sophia Thomalla (36) dem kompletten Cast ein Angebot macht, die aktuelle Matchbox für 5.000 Euro zu verkaufen, fällt die Entscheidung schneller, als irgendwer blinzeln kann. Noch bevor sie den Betrag zu Ende ausspricht, ruft Sidar Sahin in der Runde: "Verkauft!" In der Box stehen zu diesem Zeitpunkt Nelly und Calvin. Leandro Fünfsinn meldet sich zwar ebenfalls zum Verkauf zu Wort, kommt aber einen Wimpernschlag zu spät. Was folgt, ist ein Sturm aus Buhrufen, Vorwürfen und gekränkten Egos, der quer durch die Villa fegt und die Stimmung endgültig kippen lässt.

Die Folgen der Blitzentscheidung sind sofort spürbar: Nelly und Calvin erfahren nicht, ob sie ein Perfect Match sind. Nelly ringt in der Sendung sichtlich um Fassung und bringt es auf den Punkt: "Ey, das ist so gottlos." Auch Calvin macht keinen Hehl aus seinem Frust. Aus den Reihen prasseln die Reaktionen auf Sidar ein. Antonia Rot ärgert sich im Interview: "Sidar, dein f*cking Ernst?" Kevin Njie (29) setzt noch einen drauf: "Ihr seid so B*tches, Alter." Ariel findet die Aktion schlicht "peinlich". Sidar verteidigt sich vor der Kamera und erklärt im Interview, was in ihm vorging: "Ich bereue es nicht, verkauft zu haben. Ich bereue nur, dass es 5.000 Euro waren." Der verlorene Moment wiegt für Nelly und Calvin dennoch schwer, denn ohne das Match-Ergebnis fehlt der Gruppe ein entscheidendes Puzzleteil für die nächste Strategie.

Schon in den vergangenen Folgen hatte die Show für ordentlich Wirbel gesorgt. Besonders Sophia zeigte sich immer wieder fassungslos über das Chaos in der Villa. Die Moderatorin machte kein Geheimnis aus ihrer Meinung und hielt mit ihren Kommentaren nicht hinter dem Berg. Während der achten Matching-Night stichelte sie: "Ganz Deutschland sieht, wie dämlich ihr seid!" Mit nur vier Lichtern auf dem Weg zum Zehn-Lichter-Ziel schien der Gewinn in weite Ferne zu rücken. Statt perfekter Matches dominierten Flirts, Gezicke und kaum nachvollziehbare Streitereien das Geschehen.

Sidar Sahin, Realitystar

Nelly, "Are You The One – Realitystars in Love"-Teilnehmerin

Sophia Thomalla, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin

