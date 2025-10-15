AYTO-Matching-Night: Laut iPad lügen Kevin und Viki alle an

Drama in der Villa und Tränen bei der Are You The One – Reality Stars in Love-Matching-Night: Kevin Njie (29) und Viki kommen gerade aus dem Boom-Boom-Room zurück, als Viki Ariel versichert, zwischen ihr und Kevin sei nichts gelaufen. Kein Sex, kein Blowjob, und das bekräftigt sie sogar mit einem kleinen Fingerschwur. Auch Kevin wiegelt ab und bestätigt Ariels Nachfragen. Doch kurz darauf stellt Nelly die Situation auf den Kopf und behauptet, Viki habe Kevin oral befriedigt. Ariel verliert daraufhin die Fassung, konfrontiert Viki und beleidigt sie. Schließlich räumt Viki ein, gelogen zu haben. Die Eskalation kulminiert bei der Matching Night, als Sophia Thomalla (36) das berühmt-berüchtigte iPad zückt und die Situation in ein grelles Studiolicht rückt.

Denn im entscheidenden Moment spielt Sophias Tablet die Szene aus dem Boom-Boom-Room ab: Man sieht Kevins nackten Po, Viki unter einer Decke – und diese Decke wackelt verdächtig. Für viele in der Runde ist das Urteil eindeutig. Jonny Jaspers (32) sagt in der Sendung, er habe die "typische Bewegung kurz vor dem Einlochen" erkannt. Ariel bricht in bittere Tränen aus. Trotz der Bilder bleiben Viki und Kevin bei ihrer Version und bestreiten weiterhin, miteinander geschlafen zu haben. Nach der Matching-Night sprechen Ariel und Kevin über alles – und versöhnen sich. Doch nur kurze Zeit später kriselt es erneut, als der Vater eines Sohnes aus dem Spaß heraus meint, er habe doch mit Viki Sex gehabt. Während er diesen Satz ausspricht, kommt Ariel in den Raum herein und ist über diese Aussage verärgert.

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich die Spannungen zwischen Ariel und Kevin angekündigt. Während einer ausgelassenen Party gestand Kevin seinem Mitstreiter Oliver Ginkel offen: Keine Frau in der Villa, auch Ariel, habe ihn bisher wirklich beeindruckt. Als Ariel später nachhakte, worüber gesprochen wurde, entwickelte sich ein heftiger Streit. "Du bist schon ein bisschen toxisch – sonst hättest du einfach meine Frage normal beantwortet. Aber du machst gerade auf geheimnisvoll und das mag ich gar nicht", warf sie ihm an den Kopf. Für den Realitystar stand fest: Er wolle mit Ariel in dieser Situation nichts mehr zu tun haben. Im Gespräch mit Rob machte er deutlich: "Das ist mir viel zu viel Kontrolle und viel zu viel Eifersucht. Ich habe gerade gar keinen Bock auf Ariel." Auch im Einzelinterview wurde Kevin noch deutlicher: "Sie geht halt über Leichen – und ich dachte nicht, dass ich zu den Leichen gehöre. Aber anscheinend schon."

Kevin Njie und Viki

"Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Ariel

Kevin Njie bei Fame Fighting 2 im November 2024

