Kevin Njie verschwunden: Fake-Accounts melden sich bei Ariel

Kevin Njie (29) wird seit einigen Tagen auf Bali vermisst – was bei Fans und Freunden des Reality-TV-Stars große Besorgnis auslöst. Nun äußerte sich auch seine Are You The One – Reality Stars in Love-Kollegin Ariel in ihrer Instagram-Story zu dem Thema. Dabei warnte sie vor Fake-Accounts, die sich in der aktuellen Situation als Kevin ausgeben. "Ich wollte eigentlich nichts dazu sagen. Ich war den ganzen Morgen selber komplett am Arsch, was dieses Thema angeht, wegen Kevin", erklärte sie emotional gegenüber ihren Followern.

Mit Nachdruck verurteilte die Reality-TV-Darstellerin die Taten solcher Personen, die sich einen Spaß aus einer derart ernsten Lage machen. "Ich finde das so krass, wie man noch Jokes darüber machen kann", erklärte Ariel. Sowohl Kommentare als auch Nachrichten, in denen sich Nutzer als Kevin ausgeben, seien aus ihrer Sicht absolut inakzeptabel. "Ich bin wirklich schockiert von gewissen Menschen und dass mir manche mit Fake-Accounts schreiben. Weiß ich jetzt nicht, warum man so was macht. Das ist so krank in meinen Augen", fügte sie hinzu und appellierte an den Respekt ihrer Community angesichts der sensiblen Umstände.

In den vergangenen Tagen hatte auch seine Ex-Freundin Emely Hüffer (29) öffentlich auf Kevins Verschwinden aufmerksam gemacht. Die Influencerin veröffentlichte eine detaillierte Vermisstenanzeige auf Instagram, in der sie nicht nur das Datum, sondern auch den letzten bekannten Aufenthaltsort nannte: den beliebten Mexicola Club in Canggu. Dass Kevins Social-Media-Profile auf Plattformen wie Instagram und TikTok plötzlich gelöscht oder deaktiviert wurden, sorgt unter Fans für zusätzliche Beunruhigung und wirft viele Fragen auf.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Kevin und Ariel, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

Anzeige Anzeige

Netflix Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot to Handle: Germany"-Stars