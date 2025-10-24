Citamaass zieht Beauty-OP trotz Sorge um kranke Mutter durch

Citamaass (38), bürgerlich Felicita Maaß, hat sich einer Augenlidstraffung unterzogen – ein Eingriff, den sie ursprünglich gemeinsam mit ihrer Mutter geplant hatte. Doch kurz vor dem Termin ereignete sich das Unerwartete: Ihre Mutter musste in der Nacht vor der Operation ins Krankenhaus eingeliefert werden. "Das ist jetzt aber alles anders gekommen als geplant. Ich mache mir natürlich so Sorgen", teilte die Social-Media-Persönlichkeit ihren Fans auf Instagram in einem emotionalen Post mit. Trotz der Sorgen um ihre Mutter entschied sich Citamaass, den Eingriff doch durchzuführen, fuhr alleine in die Klinik und war dabei merklich nervös: "Ich war so aufgeregt auf einmal und habe richtig angefangen zu zittern."

In ihrem Reel dokumentierte sie den gesamten Tag und sprach offen über die Erfahrungen vor, während und nach der Operation. Besondere Erleichterung bereitete ihr die Tatsache, dass der Eingriff deutlich schneller verlief, als sie gedacht hatte. Schmerzen hatte sie hauptsächlich durch die Betäubungsspritzen, ansonsten sei der Eingriff selbst weitgehend schmerzfrei gewesen. Dennoch blieb ein unvergesslicher Eindruck zurück: "Während der OP hat es so ein bisschen nach verbrannter Haut gerochen", berichtete sie. Nach Abschluss der Prozedur litt sie kurzzeitig unter Schmerzen, die sie jedoch mit einer Schmerztablette in den Griff bekam. Kurz darauf konnte sie schon wieder berichten, dass es ihr besser ginge.

Doch die Augenlider sind nicht das Einzige, was Citamaass an ihrem Äußeren verändern möchte. Bereits vor wenigen Tagen sprach die Influencerin in ihrer Instagram-Story offen darüber, dass sie überlege, eine Abnehmspritze zu nutzen. Nach einem Arzttermin ließ sie zunächst ein großes Blutbild erstellen, bevor sie sich endgültig entscheiden will. Ihre Unsicherheit machte sie dabei ebenfalls deutlich: "Dann werde ich wahrscheinlich starten, wenn ich mich traue." Grund für ihre Zurückhaltung ist ihre Emetophobie – eine starke Angst vor dem Erbrechen, das als mögliche Nebenwirkung auftreten kann.

Instagram / citamaass Cita Maass nach ihrer Lidstraffungs-OP im Oktober 2025

Instagram / citamaass Felicita Maaß auf Mallorca, Juli 2025

citamaass Citamaass, Influencerin