Neun Kilo weniger: So hat Influencerin Citaamaass abgenommen

Die Influencerin Citamaass (36), die mit bürgerlichem Namen Felicita Maaß heißt, setzt sich in den sozialen Medien regelmäßig für Body Positivity ein. Zuletzt nahm sie selbst aber neun Kilo ab. Im Interview mit RTL plaudert die stolze Mama nun aus, wie es dazu kam und erklärt, dass sie keine strenge Diät eingehalten hat und der Gewichtsverlust auch keine bewusste Entscheidung war. "Es liegt wahrscheinlich wirklich an meinem kleinen Sohn, weil der jetzt anfängt zu laufen und ich bin nur am Hinterherrennen", verrät die Content Creatorin.

Doch obwohl die Gewichtsabnahme von Felicita eigentlich nicht geplant gewesen ist, sei sie mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. "Natürlich, wenn man dann Komplimente bekommt, das motiviert auch und dann denkt man schon darüber nach: 'Isst du jetzt hier den Schokoriegel oder nicht?' Weil man sich vor allem wohler fühlt und auch fitter", gibt sie ehrlich zu und ergänzt: "Für das Kind vor allem, man kann hinterherrennen, man kann mit ihm spielen." Vor allem für ihren Sohn wolle sie ihr niedrigeres Gewicht jetzt halten.

Bereits im November 2022 äußerte sich Felicita über ihren Alltag als frischgebackene Mama und gestand ehrlich, dass dieser alles andere als einfach sei. Damals teilte sie in ihrer Instagram-Story einen Schnappschuss, auf dem sie sichtlich erschöpft in die Kamera schaute. Dazu schrieb sie: "Ehrlich gesagt hätte ich es mir nicht so anstrengend vorgestellt, aber dennoch: Zwischen Stillen und Abpumpen, 24 Stunden am Tag liegt da neben mir das Schönste, was mir hätte passieren können."

citamaass Citamaass, Influencerin

Instagram / citamaass Citamaass mit ihrem Sohn Louis Felix im November 2022

