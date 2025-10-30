Trotz großer Angst: Citamaass startet mit der Abnehmspritze

Citamaass (38), die als Social-Media-Star eine große Fangemeinde hat, hat in einem Instagram-Reel ihre neuesten Schritte in Richtung eines gesünderen Lebensstils verkündet. Nach einem Besuch bei ihrem Hausarzt zeigt sie ihren Followern ein Rezept für eine Abnehmspritze und spricht offen über ihre Ängste und Hoffnungen in Bezug auf die Behandlung. Obwohl ihre Blutwerte keinen medizinischen Gewichtsverlust nahelegen, möchte sie mit der niedrigsten Dosierung starten, um langfristig fitter zu werden und das sogenannte "Foodnoise" – ständiges gedankliches Kreisen um Essen – zu beseitigen. "Ich habe so Angst, aber es ist auch ein Lichtblick", gesteht sie ihrer Community.

Citamaass richtet sich zudem direkt an ihre Follower und bittet um Unterstützung: "Ihr liebe Community, jetzt seid ihr gefragt. Ich brauche eure Tipps und Tricks, damit die Nebenwirkungen so gering wie möglich gehalten werden." Gleichzeitig appelliert sie an ihre Zuschauer, auf Horrorgeschichten und negative Kommentare zu verzichten. Die Resonanz auf ihr Video ließ nicht lange auf sich warten. In einer weiteren Story erklärte sie, dass ihr die kontroversen Diskussionen zu diesem Thema bewusst gewesen seien: "Es gibt 1000 Millionen Meinungen." Dennoch scheint sie entschlossen, diesen Schritt zu gehen.

Bereits zuvor hatte die Influencerin ihre Unsicherheiten im Hinblick auf die Abnehmspritze mehrfach thematisiert. Insbesondere ihre Angst vor möglichen Nebenwirkungen, die mit ihrer Emetophobie zusammenhängen, begleiten sie seit Monaten. Citamaass, die seit Jahren eine große Reichweite auf sozialen Medien hat, gibt oft Einblicke in ihre persönlichen Herausforderungen und bindet ihre Community aktiv in ihre Entscheidungen ein. Als Mutter und Unternehmerin betont sie in ihren Beiträgen regelmäßig, wie wichtig ihr ein ausgewogener Lebensstil ist, auch wenn dieser nicht immer leicht zu erreichen ist.

Instagram / citamaass Citamaass, Influencerin

citamaass Citamaass, Influencerin

Instagram / citamaass Felicita Maaß auf Mallorca, Juli 2025