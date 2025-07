Felicita Maaß empfindet Urlaub ohne Kids als großes Geschenk

Social-Media-Star Felicita Maaß, besser bekannt als Citamaass (37), gönnt sich eine wohlverdiente Auszeit. Die Influencerin verbringt gerade einige entspannte Tage mit ihren Freundinnen auf Mallorca. Auf Instagram veröffentlichte sie einen emotionalen Post, in dem sie ihre Freude über die Auszeit teilte: "Ein paar Tage in einer Herzens-Finca, an unserem Herzensort – nur wir Mädels. Ohne Kinder, aber mit ganz viel Liebe, Verbundenheit und dieser seltenen Ruhe, die wir uns so sehr verdient haben. Danke, lieber Gott, für dieses Geschenk." Ihre Follower reagierten begeistert und teilten zahlreiche ermutigende Botschaften in den Kommentaren. "So etwas verdienen alle Mamas", schrieb eine Userin anerkennend.

Die Blondine lässt ihre Fans an ihrer besonderen Reise teilhaben. In ihrer Story teilte die Modebegeisterte Momente aus dem Urlaub mit ihren Mädels. Ein Clip zeigte die lustige Truppe dabei, wie sie mitten in der Nacht den Geschirrspüler ausräumte. "2:26 Uhr nachts auf Malle – das ist ganz normal bei uns", schrieb die Netz-Bekanntheit zu dem Video. Am nächsten Tag folgte eine Gruppenbesprechung der Frauen, bei der eine Freundin von Felicita unter großem Gegacker erklärte: "Ich bitte um Contenance, das ist ausgesprochen wichtig hier."

Citamaass ist bekannt dafür, ihre Community mit ehrlichen und oft humorvollen Einblicken in ihren Alltag als Mutter und Unternehmerin zu inspirieren. Neben ihrer Karriere als Influencerin betreibt sie auch noch ein Brautmodegeschäft, das sich auf große Größen spezialisiert hat. Der Store erfreut sich großer Beliebtheit und ist regelmäßig bei "Zwischen Tüll und Tränen" zu sehen.

Instagram / citamaass Felicita Maaß auf Mallorca, Juli 2025

