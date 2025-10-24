Penny Lancaster lobt Rod Stewarts Ehrlichkeit in der Familie

Penny Lancaster (54) hat kürzlich in einem Podcast die ehrliche und offene Art ihres Ehemanns Rod Stewart (80) gelobt. In "White Wine Question Time" mit Kate Thornton erzählte die 54-Jährige, wie der Musiker vor ihren gemeinsamen Söhnen Alastair und Aiden mit seiner eigenen Verletzlichkeit umgeht. Sie schilderte, dass Rod sich beispielsweise stets entschuldigt, wenn er sich im Ton vergriffen habe. "Jungs, ich entschuldige mich bei eurer Mutter, weil ich so nicht hätte sprechen sollen", soll er gesagt haben. Auch bei seinem Umgang mit seiner Prostatakrebs-Diagnose 2017 sei er ein Vorbild gewesen. Er habe öffentlich dazu aufgerufen, Vorsorgeuntersuchungen ernst zu nehmen und dem Thema eine humorvolle, reimende Note verliehen: "finger up the bum, no harm done", also etwa "Finger in den Po, gar kein Risiko."

Dass Rod so offen ist, war für Penny nicht nur in der Familie ein Pluspunkt, sondern spielte auch in ihrer Beziehung eine wichtige Rolle. In einem weiteren Interview erzählte die ehemalige Schauspielerin, dass sie sich zu Beginn der Beziehung in die bestehende Großfamilie aus Rods sechs Kindern aus früheren Beziehungen erst einfügen musste. Patchwork im XXL-Format. Gegenüber dem Magazin Hello! erklärte sie, sie habe sich anfangs bewusst zurückgenommen, um jedem seiner Kinder Zeit und Raum zu geben. Auch mit Rachel Hunter, einer von Rods Ex-Frauen, pflegt Penny mittlerweile ein gutes Verhältnis, obwohl der Anfang zwischen ihnen schwierig war. Heute hätten sie eine respektvolle und einzigartige Verbindung – vor allem zum Wohle der Kinder.

Im Gespräch mit Saga erzählte Penny zudem, dass Rod anfangs keine weiteren Kinder haben wollte, als sie sich kennenlernten. Der Wunsch nach Nachwuchs war für sie jedoch so wichtig, dass sie bereit war, die Beziehung zu beenden, falls keine Einigung erzielt würde. Das Paar fand schließlich einen gemeinsamen Weg und feierte 2007 eine Märchenhochzeit in Italien. Mit den Söhnen Alastair und Aiden wurde Rods Familie komplettiert. Stolze acht Kinder zählt der Musiker, zu denen er eine liebevolle Beziehung pflegt. Selbst zu seiner ersten Tochter, die er damals, selbst noch ein halbes Kind, zur Adoption freigeben musste. Rod Stewart also, ein Mann voller Herzenswärme, der nicht davor zurückscheut, Fehler einzugestehen und die richtigen Worte zu finden.

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart, November 2023

Getty Images Rod Stewart im Februar 2024

Getty Images Alastair Wallace Stewart mit seiner Mutter Penny Lancaster, 2025