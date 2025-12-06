Rod Stewart enthüllt Ehegeheimnisse mit Penny

Rod Stewart (80) und Penny Lancaster (54) gewährten seltene Einblicke in ihre Beziehung in einem gemeinsamen Interview mit der BBC. Der 80-jährige Sänger und die 54-jährige Model- und TV-Persönlichkeit sprachen über ihre 25-jährige Ehe, die ihnen zufolge von Ehrlichkeit und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Rod erklärte: "Penny hat mich ehrlicher gemacht." Außerdem erzählten sie, dass Diskussionen nach einem Glas Wein tabu sind – Probleme lösen sie immer erst am nächsten Tag. Penny fügte noch hinzu: "Rod ist viel mitfühlender geworden, und die Kinder sagen, er ist jetzt leichter anzusprechen."

Neben persönlichen Einblicken drehten sich die Gespräche auch um ihre Pläne für die bevorstehende Weihnachtszeit. Das Paar organisiert eine große Familienfeier in ihrem Zuhause, Durrington House, zu der auch Rods Kinder Ruby Stewart (38) und Liam Stewart (31) sowie drei Enkelkinder aus Los Angeles anreisen werden. Ihre gemeinsamen Söhne Alastair (20) und Aiden Stewart sowie Freunde, darunter Ronnie Wood (78), sind ebenfalls eingeladen. Rod verriet, dass sie zusammen mit einer Band auftreten und Songs ihrer Zeit mit den Faces performen werden. Penny, die sich als Organisationstalent zeigt, kümmert sich laut ihrem Ehemann um alle Planungen.

Inmitten dieser vorweihnachtlichen Vorfreude schwelgte Rod auch in Erinnerungen an vergangene Feste. Dabei erzählte er von einem außergewöhnlichen Geschenktausch mit seinem langjährigen Freund Elton John (78) in den 1970er Jahren. Während Rod stolz einen mit Champagnerflaschen bestückten Spezialkühlschrank verschenkte, überreichte Elton ihm ein Rembrandt-Kunstwerk, das Rod noch immer in seinem Haus in Beverly Hills aufbewahrt. Solche Geschichten zeigen Rod Stewarts bodenständige Seite und wie wichtig ihm seine Familie und besondere Momente sind.

Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im November 2023

Instagram / @ronniewood Rod Stewart und Ronnie Wood, ehemalige Mitglieder der Band Faces

Getty Images Elton John und Rod Stewart bei einem Benefizkonzert in Las Vegas im September 2002