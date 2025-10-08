Keine Bucket List mehr: Rod Stewart (80) hat alles erlebt

Rod Stewart (80) scheint keinerlei Wünsche mehr offen zu haben. Der weltbekannte Musiker, der über 250 Millionen Platten verkauft hat, erklärte in einem Interview mit dem Magazin People jetzt: "Es gibt keine Bucket List. Ich habe alles gemacht." Seine Karriere, die ihn auf die größten Bühnen der Welt führte, bereitet ihm noch immer große Freude. Aktuell befindet er sich auf einer Abschiedstournee, die passenderweise "One Last Time" heißt. Doch an einen Ruhestand denkt der Sänger dennoch nicht, da er seine Arbeit liebt und weiterhin Pläne schmiedet. Nun startet er seine Südamerika- und Europa-Tour, ein weiteres Highlight für den Mann, der 2016 sogar den offiziellen Ritterschlag durch Prinz William (43) erhielt.

Zuletzt kehrte Sir Rod für ein Konzert in Las Vegas ins Caesars Palace zurück, wo er auch den zweiten Geburtstag seines Whiskeys "Wolfie’s Whiskey" feierte. Dabei zeigte sich der Entertainer gewohnt nahbar und ließ es sich nicht nehmen, selbst für die Gäste hinter der Bar zu stehen sowie ein paar Songs wie "Maggie May" zu performen. Ein Grund, warum er mittlerweile lieber auf das Trinken verzichtet, sei seine Stimme. "Es ist einfacher, meine Stimme in guter Form zu halten, und sie war in den letzten Monaten wirklich hervorragend", erklärte er im Interview. Neben neuen Musikprojekten, wie einem geplanten Country-Album, habe auch seine Familie einen zentralen Platz in seinem Leben, erzählte der achtfache Vater.

Privat beschreibt sich Rod als ein glücklicher Mann, der seine Zeit mit seinen Hobbys und seiner Familie genießt. "Ich habe eine liebevolle Familie und eine absolut wundervolle Frau", sagte er über seine Ehe mit Penny Lancaster (54), mit der er seit 2007 verheiratet ist. Er liebt Sport, insbesondere Fußball, und hält sich durch regelmäßiges Training fit. Mit dieser Lebensweise und seinem unerschütterlichen Elan bleibt der Sänger einer der wenigen Künstler, die auch im hohen Alter nicht auf der Bühne fehlen. Für seine Fans sind die neuen Projekte und anstehenden Auftritte der Beweis, dass Rod noch lange nicht ans Aufhören denkt.

Getty Images Rod Stewart, 2020

Getty Images Rocksänger Rod Stewart vor seinem Lamborghini Miura, 1971

Instagram / penny.lancaster Rod Stewart im Januar 2025