Rod Stewarts Frau Penny plant Weihnachten mit ganzer Familie

Penny Lancaster (54) gewährt in einem Interview mit dem Magazin OK! einen seltenen Einblick in das gemeinsame Leben mit Ehemann Rod Stewart (80) und teilt ihre Pläne für das bevorstehende Weihnachtsfest. Das glamouröse Paar wird die Feiertage in ihrem prachtvollen Zuhause, dem Durrington House, verbringen. Mit dabei sind ihre zwei gemeinsamen Söhne Alastair und Aiden sowie einige von Rods weiteren Kindern und Enkelkindern. Doch nicht alle werden anwesend sein: Tochter Kimberly, die im Juli ein Baby bekommen hat, bleibt mit dem Neugeborenen in den USA. "Ich war direkt nach der Geburt für drei Wochen bei ihr", erzählt Penny, die sich bereits darauf freut, die familiäre Weihnachtszeit zu genießen.

Abseits der Festtagsplanung denkt Penny auch an neue berufliche Projekte. Nach ihrer Ausbildung zur Polizistin liebäugelt sie mit einer weiteren ungewöhnlichen Karriereidee: einer eigenen Gartensendung. "Ich liebe die Natur und lerne gemeinsam mit unserem Gärtner immer mehr darüber", verrät die ehemalige Model-Ikone. Auf dem weitläufigen Grundstück des Durrington House, mit Gewächshaus, Ziergärten und Bienenstöcken, erlebt Penny ihre "grünen Momente". Mit Humor berichtet sie, dass sie sogar regelmäßig Bäume umarmt, eine unschuldige Marotte, die sie und Rod teilen. Ihr Ehemann, der trotz seines vollen Tourplans ein echter Romantiker sei, bleibe derweil immer für Überraschungen gut – ob bei Geschenken oder spontanen Ausflügen.

In der BBC-One-Sendung "My Life At Christmas" wird Rod eine besonders emotionale Seite zeigen: den Platz auf dem Anwesen, an dem er eines Tages gerne seine letzte Ruhe finden möchte. "Er sagt immer, er hätte das beste Leben gehabt", erzählt Penny, die bei Rods Gedanken an die Zukunft dennoch sentimental wird. Sie findet jedoch auch humorvolle Aspekte in den Gesprächen über die Familie und deren langfristige Verbindungen: "Vielleicht schaffen wir irgendwann unser eigenes kleines Familiengrab, das mit dem Haus kommt!", lacht sie. Trotz des Altersunterschiedes von 26 Jahren zeigt sich das Paar nach 25 gemeinsamen Jahren verliebt wie eh und je. Besonders schätzt Penny Rods Sinn für Humor und seine gepflegte Erscheinung: "Er ist einfach sexy!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Rod Stewart und seine Ehefrau Penny Lancaster, Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Rod Stewart, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart, November 2023