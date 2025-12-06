Rod Stewart plant Ruhestätte neben geliebtem Hund Bubbles

Rod Stewart (80) hat offenbart, wo er eines Tages seine letzte Ruhe finden möchte: im Garten seines Anwesens Durrington House – und zwar neben dem Grab des geliebten Cavapoo Bubbles. Über diese sehr persönlichen Pläne spricht der Rockstar gemeinsam mit Penny Lancaster (54) in der BBC-One-Sendung "My Life At Christmas", einem besonderen Interview mit Anita Rani, das am 7. Dezember ausgestrahlt wird. Auch darüber, wie sie als Familie mit dem Thema Vergänglichkeit umgehen, wird in dem TV-Special gesprochen. Bereits zuvor würdigte Penny ihren Mann mit warmen Worten. Gegenüber The Mirror sagte sie: "Wenn ich daran denke, was für ein Geschenk es ist, dass wir einander gefunden haben und diese Familie so eng zusammengebracht haben, dann wird mir ganz schwer ums Herz." Nach 18 Jahren Ehe ist die Liebe zwischen den beiden ungebrochen.

Die BBC-Doku verspricht intime Einblicke: ein Kamin-Gespräch und ein Spaziergang durch die Parkanlage, während Rod und Penny über Leben, Familie, Glauben und ihre Weihnachtstraditionen erzählen. Im Gespräch kommt Rods Wunsch zur Sprache, in der eigenen Erde beigesetzt zu werden. Penny denkt den Gedanken weiter und sagt in der Sendung: "Vielleicht richten wir irgendwann einen Familienfriedhof ein (...). Wer das Grundstück kauft, muss den Friedhof der Stewarts pflegen!" Rod ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – auch nicht beim Thema Tod. Bereits im Juli 2024 sorgte er mit drastischen Worten für Aufsehen. "Ich bin mir bewusst, dass meine Tage gezählt sind, aber ich habe keine Angst", erklärte er der britischen Sun. Der Musiker hofft noch auf weitere 15 Jahre und will diese Zeit richtig genießen. Diese entspannte Haltung zum Tod kommt nicht von ungefähr. Rod hat bereits Prostata- und Schilddrüsenkrebs überstanden und weiß, wie kostbar das Leben ist.

Privat zeigen Rod und Penny viel Zusammenhalt mit ihren Söhnen Alastair und Aiden. Erst kürzlich waren Rod und Alastair gemeinsam in den Niederlanden im Stadion, als Celtic Feyenoord mit 3:1 schlug. Auf Tour teilte Penny zudem ein Foto aus Buenos Aires, das Rod backstage mit den Kindern zeigt; dazu schrieb sie bei Instagram "meine Jungs". In der argentinischen Hauptstadt wurde Rod zudem nach drei ausverkauften Shows in der Movistar Arena als "Guest of Honour" geehrt und erhielt im Parlamentssaal ein Zertifikat sowie ein Trikot der Nationalmannschaft mit seinem Namen – Augenblicke, die die Familie gern zusammen erlebt und festhält.

Getty Images Rod Stewart, Juli 2022

Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im November 2023

Getty Images Sir Rod Stewart und Alastair Wallace Stewart vor dem Premier Sports Cup Halbfinale zwischen Celtic und Rangers in Hampden Park, 2025