Unerwartet: Dieser Song bedeutet Rod Stewart am meisten

Rod Stewart (80) hat ein überraschendes Detail über seine Musikkarriere preisgegeben. Obwohl er eine Reihe weltbekannter Hits wie "Maggie May" und "Do Ya Think I'm Sexy" vorzuweisen hat, ist es ein weniger populäres Lied, das er als sein bedeutendstes ansieht. Bereits 2011 sagte der Sänger laut Daily Mail, dass "The Killing of Georgie", ein Song aus den 1970er Jahren, das Werk sei, für das er am liebsten in Erinnerung bleiben möchte. "Wenn ich ein Lied nennen müsste, auf das ich wirklich stolz bin, dann wäre es 'The Killing of Georgie'. Denn es behandelte ein sehr schwieriges Thema im Jahr 1976, also vor langer Zeit", erklärte Rod über den Song, der den brutalen Mord an einem homosexuellen Mann thematisiert.

Rod erklärte, dass der Song lose auf einer wahren Begebenheit beruht, die er von einem Freund erfahren hat. Im Gespräch mit The Guardian 2016 gab der Sänger offen zu, dass er die Ereignisse mit künstlerischer Freiheit ausgeschmückt hat: "Ich war nicht vor Ort, als es passierte, also habe ich die Sache ein wenig ausgeschmückt." Der Song, der in zwei Teilen dargeboten wird, war in den 70er Jahren ein mutiger Schritt, da Homophobie damals selten ein Thema in der Popkultur war.

Privat ist Rod, der insgesamt acht Kinder hat, seit 18 Jahren mit Penny Lancaster (54) verheiratet. Die beiden teilen eine humorvolle und energiegeladene Beziehung, wie Penny in einem Interview mit dem Saga Magazine verriet: "Rod ist so jugendlich, er ist wie eine Maschine. Man kann ihn nicht stoppen." Als die beiden sich kennenlernten, war Penny 27 Jahre alt und Rod bereits 53, was anfänglich bei seiner Familie Skepsis hervorrief. Doch Penny gewann schnell das Vertrauen aller. Während Rod auf der Bühne weiterhin seine Fans begeistert und bereits an künftigen Touren arbeitet, bleibt der ikonische Sänger auch zuhause der quirlige Mittelpunkt seiner Familie.

Anzeige Anzeige

Instagram / penny.lancaster Rod Stewart im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rod Stewart, Juli 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im November 2023