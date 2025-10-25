Netflix' "Narnia"-Neuverfilmung bricht mit Buchvorlage

Seit Mitte August 2025 laufen in Großbritannien die Dreharbeiten zur Netflix-Adaption von "Das Wunder von Narnia", der ersten Geschichte aus C.S. Lewis' berühmter Fantasy-Reihe "Die Chroniken von Narnia". Unter der Regie von Greta Gerwig (42) wird das aufwendig produzierte Projekt mit einem Budget von umgerechnet etwa 172 Millionen Euro umgesetzt. David McKenna und Beatrice Campbell übernehmen die Hauptrollen als Digory Kirke und Polly Plummer, doch auch andere Namen machen auf sich aufmerksam: Ava Jager wurde für die Rolle von Pollys Schwester Violet gecastet, wie What’s on Netflix berichtet. Ihre letzte Drehwoche war laut ihrer Agentur bereits Ende September.

"Das Wunder von Narnia" erzählt laut Filmstarts.de die Entstehung des magischen Reiches. Im Mittelpunkt stehen die Kinder Digory Kirke und Polly Plummer, die mittels Ringen in andere Welten gelangen, die böse Jadis erwecken und schließlich Zeugen werden, wie der Löwe Aslan Narnia erschafft. Während Pollys familiäres Umfeld in der Buchvorlage kaum eine Rolle spielt und nur am Rand erwähnt wird, scheint Greta die Familie der Protagonistin stärker in die Handlung zu integrieren.

Für Greta ist die Arbeit an der Fantasy-Welt ein neues Terrain, nachdem sie durch ihre Erfolge mit Filmen wie Barbie und "Little Women" bereits internationale Anerkennung erhalten hat. Die Regisseurin, bekannt für ihren tiefgründigen und zugleich modernen Umgang mit klassischen Stoffen, bringt nun ihre eigene Vision nach Narnia – und die Erwartungen könnten kaum höher sein. Filmfans warten gespannt darauf, ob die kreative Freiheit, die Greta hier nutzt, das Franchise in neue Höhen hebt.

Imago Greta Gerwig im Juli 2023

Getty Images North America William Moseley, Georgie Henley, Anna Popplewell und Skandar Keynes, New York 2005

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie im Juli 2023 in London