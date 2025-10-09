Taylor Swift enthüllt Travis' peinlichen Eras-Tour-Fauxpas

Taylor Swift (35) erzählte in der Show "Late Night With Seth Meyers" von einem amüsanten Missgeschick ihres Verlobten Travis Kelce (36) während ihrer Eras-Tour. Der NFL-Star hatte im VIP-Bereich in London Hugh Grants (65) Ehefrau Anna Eberstein (42) mit der Regisseurin Greta Gerwig (42) verwechselt. In dem Glauben, es handle sich um die Macherin des Barbie-Films, gratulierte er Eberstein begeistert und zitierte dabei Ryan Goslings (44) berühmte Zeile aus dem Film: "Ich bin nur Ken", während er auf Taylor zeigte.

Taylor erzählte weiter, dass sie erst, als die beiden den Abend später noch einmal Revue passieren ließen, bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Er hatte während des Konzerts gar nicht bemerkt, dass die Frau, mit der er sprach, nicht Greta Gerwig war – obwohl die berühmte Regisseurin an diesem Abend tatsächlich ebenfalls anwesend war. Hugh Grant schien der Zwischenfall jedenfalls bestens zu amüsieren, denn er lobte in einem Post auf X die Show und den Abend insgesamt und bezeichnete Travis humorvoll als "hervorragenden, wenn auch riesigen Freund". Außerdem ließ er durchblicken, dass es im VIP-Bereich durchaus ausgelassen zuging, indem er den Hashtag #TequilaShots hinzufügte.

Die Episode zeigt nicht nur Taylors Sinn für Humor, sondern auch die entspannte Dynamik in ihrer Beziehung zu Travis. Seit ihrer Verlobung im August 2024 spricht die Musikerin immer wieder offen über ihren Alltag mit dem NFL-Star. Für Taylor war der Londoner Stopp der Eras-Tour ein besonders denkwürdiger Moment, denn die Show wurde von zahlreichen Prominenten besucht und verwandelte das Event in einen glanzvollen Abend.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Getty Images Hugh Grant und Anna Eberstein, 2017

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift