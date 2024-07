Margot Robbie, Tom Cruise und Co. posieren für Olympia-Foto!

Seit Freitag zieht es zahlreiche Stars in die Stadt der Liebe, um die Olympischen Spiele hautnah mitzuerleben. Einige von ihnen sorgen aktuell mit einem kultigen Selfie à la Oscars 2014 für eine gelungene Überraschung auf Instagram. Auf dem offiziellen Account von Steven Spielbergs (77) Firma Amblin ist ein Schnappschuss zu sehen, auf dem der Filmproduzent gemeinsam mit Margot Robbie (34), Greta Gerwig (40), Tom Cruise (62) sowie Christopher McQuarrie überglücklich in die Kamera strahlt. "Das ist eine Gruppe, die eine Medaille verdient!", heißt es in dem Titel des Promi-Fotos.

Die Aufnahme soll laut Daily Mail am Freitag während der Eröffnungsfeier entstanden sein, bei der unter anderem Lady Gaga (38) und Céline Dion (56) performten. Bei den Fans kommt das Bild aus Paris besonders gut an und sie sind ganz aus dem Häuschen über den Gruß aus Frankreich. "Das Crossover, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen!", schwärmt beispielsweise ein Fan. Ein weiterer meint zudem: "Was für eine starke Truppe!"

Ob Margot und Co. etwa Célines Gesangsperformance auf dem Eiffelturm mitverfolgt haben? Die Sängerin hatte einen großen Überraschungsauftritt beim Auftakt der Olympischen Spiele – und das trotz ihrer schweren Erkrankung. Seit die 56-Jährige vor rund zwei Jahren mit dem Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert worden war, beendete sie ihre musikalische Karriere und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Aus diesem Grund waren zahlreiche Bewunderer der Beauty besonders gerührt und schrieben beispielsweise auf X: "Ok, jetzt kommen die Tränen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Greta Gerwig, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion bei den Olympischen Sommerspielen 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem Promi-Olympia-Foto? Klasse! Was für eine super Truppe. Na ja. Ich finde das Bild unspektakulär. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de