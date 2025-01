Greta Gerwigs "Narnia"-Netflix-Verfilmung kommt ins Kino

Greta Gerwig (41) wird mit ihrem neuesten Projekt einmal mehr Geschichte schreiben: Ihre Netflix-Adaption der weltberühmten Buchreihe "Die Chroniken von Narnia" von C.S. Lewis wird im Kino laufen – ein absolutes Novum für den Streamingriesen. Wie laut Just Jared bestätigt wurde, plant Netflix eine Veröffentlichung des Films am 27. November 2026. Zwei Wochen lang ist der Film in internationalen IMAX-Kinos zu sehen, bevor er ab dem 25. Dezember exklusiv auf Netflix verfügbar sein wird.

Netflix hatte die Rechte an den "Narnia"-Büchern bereits 2018 erworben und Greta zwei Filme anvertraut. Das Unternehmen, das bisher auf begrenzte oder keine Kinoproduktionen setzte, bricht damit eine seiner strengsten Regeln. Der Schritt wurde maßgeblich von Netflix-Co-CEO Ted Sarandos (60) vorangebracht, der die Zusammenarbeit mit der gefeierten Barbie-Regisseurin verstärken möchte – die 41-Jährige hatte sich gewünscht, dass ihr "Narnia"-Projekt auch auf die Leinwände kommt. Während der zweiwöchigen IMAX-Kinophase bleibt die Option offen, das Zeitfenster auf normale Kinos auszuweiten. Ob der zweite Teil auch erst im Kino zu sehen sein wird, ist bislang unklar.

Die Geschichte um "Narnia" hat schon eine lange Tradition, und Greta tritt damit in große Fußstapfen. Bisher schafften es drei Disney-Verfilmungen der Reihe in die Kinos – viele Fans erinnern sich noch an die spektakulären Kulissen und Effekte. Für die Filmemacherin, die nach "Barbie" enorme Anerkennung erfuhr, scheint das Mammutprojekt wie gemacht: Sie brachte bereits Klassiker wie "Little Women" auf die Leinwand und scheut sich nicht vor großen Herausforderungen. Ihr ist dennoch bewusst, dass ihr neues Projekt eine große Aufgabe ist. "Ich habe noch gar nicht richtig angefangen, aber ich habe richtig Angst davor, was generell ein gutes Zeichen ist. [...] Es ist außergewöhnlich. Und es ist aufregend", gab sie in dem Podcast "Inside Total Film" zu.

Getty Images Greta Gerwig bei den Oscars 2024

Getty Images Greta Gerwig im Juli 2023

