Nach "Barbie"-Hit: Greta Gerwig erweckt "Narnia" zum Leben

Der Filmklassiker "Narnia" wird neu aufgelegt. Regisseurin Greta Gerwig (41) nimmt sich der Aufgabe an, den Fantasy-Stoff auf Netflix zu bringen. Die Rechte sicherte sich der Streamingdienst bereits 2018. Es wurden sogar gleich zwei "Narnia"-Filme in Auftrag gegeben. Die Dreharbeiten sollen im Januar 2025 in Neuseeland beginnen. Ein offizieller Starttermin ist noch nicht bekannt, es soll aber Ende November 2026 angestrebt werden. Außerdem wünsche sich Greta, die Teile vor dem Streaming-Start in die Kinos zu bringen. "Ich habe noch gar nicht richtig angefangen, aber ich habe richtig Angst davor, was generell ein gutes Zeichen ist", verriet die Regisseurin vergangenes Jahr in dem Podcast "Inside Total Film" und fügte hinzu: "Wenn ich keine Angst habe, denke ich womöglich: 'Vielleicht sollte ich das nicht tun.' Ich habe schreckliche Angst davor. Es ist außergewöhnlich. Und es ist aufregend." Ob Greta damit an ihren Erfolg mit Barbie anknüpfen kann?

Die Besetzung des "Narnia"-Reboots ist noch ein Rätsel. Gerüchten zufolge sollen Enola Holmes-Darsteller Louis Partridge und "Lady Bird"-Star Saoirse Ronan (30) Teil des Casts sein. Jedoch verneinte Letztere im vergangenen Monat im Interview bei "Jimmy Kimmel Live!" die Gerüchte vorerst. Netflix stritt zudem auch die Beteiligung von Louis ab. Wer genau Nachfolger von William Moseley (37), Georgie Henley (29), Anna Popplewell und Skandar Keynes wird, ist also noch unklar.

Der Schriftsteller C.S Lewis veröffentlichte die sieben Fantasy-Klassiker in den 1950er-Jahren. Insgesamt gibt es vier Verfilmungen von "Narnia", von denen die Disney-Produktion wohl am bekanntesten ist. Von 2005 bis 2010 wurden die drei Bände "Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia", "Prinz Kaspian von Narnia" und "Die Reise auf der Morgenröte" dazu verfilmt. Welche Bände der Kinderbuchreihe von Netflix hingegen verfilmt werden, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Louis Partridge, 2023

Getty Images North America William Moseley, Georgie Henley, Anna Popplewell und Skandar Keynes, New York 2005

