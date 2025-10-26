Nach Stimmbandentzündung: Stefanie Hertel gibt Entwarnung

Stefanie Hertel (46) ist mit ihrem neuen Jubiläumsalbum "Noch einmal", das seit dem 24. Oktober erhältlich ist, zurück auf der musikalischen Bühne. Nach einer akuten Stimmbandentzündung, die sie Anfang Oktober zu einer Pause gezwungen hatte, gibt es nun gute Nachrichten von der Sängerin: "Es geht mir viel besser. Ich werde meine Stimme noch schonen, aber ich bin sicher, dass ich das im Griff habe", erklärte Stefanie im Gespräch mit spot on news. Schließlich steht bereits in der nahenden Adventszeit einiges an. Dazu zählen unter anderem ihre Tour mit der Familyband More Than Words und ihre Mitwirkung in der Musik-Komödie "Ganz Paris träumt von der Liebe".

In ihrem neuen Album blickt Stefanie auf 40 Jahre Karriere zurück und verbindet Nostalgie mit neuen Klängen. Besonders emotional sind die Songs, die familiäre Bindungen thematisieren. Mit dem Lied "Rettungsgurt" widmet sie ihrem Ehemann Lanny Lanner eine Liebeserklärung, während "Guter Mond" und "Grüne Wiesen, weites Land" eine Hommage an ihren verstorbenen Vater Eberhard Hertel (†85) sind. Wie Stefanie verriet, vermisse sie seinen Rat, seine Freundschaft und den gemeinsamen Gesang sehr. "Er war ein großartiger Sänger und vor allem ein wundervoller Papa." Ganz besonders freue sie sich auf ihre Weihnachts-Tournee mit der Familyband: "Wir lieben es, als Familie das Publikum in Weihnachtsstimmung zu bringen."

Die Auftritte während der Adventszeit, bei denen die Hertels Weihnachtsklassiker und Swing-Nummern präsentieren, haben auch für Stefanie und ihre Familie eine besondere Bedeutung. Gemeinsam mit Lanny und ihrer musikalisch begabten Tochter Johanna Mross, die aus der Beziehung (1994 bis 2011) zu Moderator und Volksmusiker Stefan Mross (49) stammt, gehe Stefanie auf Tour und lade das Publikum in eine gemütliche Weihnachtsatmosphäre ein. Die Autorin von "Über jeden Bach führt eine Brücke: Geschichten aus meinem Leben" schätze es, durch die vielen Shows die festliche Stimmung schon frühzeitig erleben zu dürfen. Auf ihre Genesung angesprochen, zeigte sich die Sängerin zuversichtlich. Die Vorfreude auf die kommenden Wochen ist ihr jedenfalls anzumerken.

Getty Images Stefanie Hertel, Sängerin

Instagram / stefanie.hertel Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner vor der "Family Christmas Tour", Oktober 2024

Getty Images Stefanie Hertel und Stefan Mross im August 2011