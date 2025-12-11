Davina McCall und ihr Michael haben heimlich geheiratet

Davina McCall hat eine Überraschung für ihre Fans. Die Moderatorin hat klammheimlich ihren Partner Michael Douglas geheiratet. Ein Freund des Paares berichtet The Sun, dass sie die Zeremonie im kleinen Kreis und nur mit der Familie und den engsten Freunden abgehalten haben. "Ihre Hochzeit war perfekt, genau so, wie sie es sich gewünscht hatten. Sie wählten einen kleinen Veranstaltungsort in der Nähe ihres Hauses und luden nur etwa zehn ihrer Freunde und Verwandten ein, um mit ihnen zu feiern", erzählt der Insider. Gefeiert wurde nur an diesem einen Tag – am darauffolgenden Samstag erhielt der Alltag wieder Einzug. Und wie der Zufall es wollte, waren Davina und Michael dann selbst Gäste auf einer Hochzeit.

Der Moment der Eheschließung sei für Davina und Michael aber ein wichtiger gewesen, jeder Gast habe eine besondere Bedeutung für sie gehabt. Der Insider erklärt weiter, dass für die TV-Bekanntheit und den Friseur nach einigen harten Monaten jetzt der richtige Moment gekommen sei. Erst Anfang November bekam Davina die Diagnose Brustkrebs. "Sie haben in den letzten Monaten mit Davinas Gesundheitszustand viel durchgemacht, und es fühlte sich einfach richtig an, ihre Ehe zu formalisieren. Sie sahen keinen Sinn darin, zu warten", erklärt die Quelle. Für das frisch gebackene Ehepaar sei es das perfekte Wochenende gewesen.

Die Brustkrebsdiagnose folgte für Davina auf den Kampf gegen einen Hirntumor. Dieser konnte im April erfolgreich entfernt werden. Es handelte sich um eine sogenannte Kolloidzyste, einen gutartigen Hirntumor. Raus musste er trotzdem, auch wenn eine solche OP mit Risiken verbunden war. Im Netz nahm die 58-Jährige ihre Community mit auf ihre Reise zur Genesung und zeigte sich stets guter Dinge. Dass sie nun gegen Brustkrebs kämpfen muss, wirkt zunächst wie ein Rückschlag, aber Davina hat bei Instagram auch gute Nachrichten für ihre Fans: Die Krankheit sei früh erkannt worden, der Tumor sei klein und habe noch nicht gestreut.

Anzeige Anzeige

Getty Images Davina McCall und Michael Douglas bei den Brit Awards 2025 in London

Anzeige Anzeige

Instagram / davinamccall Davina McCall und Michael Douglas

Anzeige Anzeige

Getty Images Davina McCall im Mai 2024