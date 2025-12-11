"Sedierend": Klaas Heufer-Umlauf zieht über ZDF-Show her

Klaas Heufer-Umlauf (42) hat sich in seinem Podcast "Baywatch Berlin" kritisch zu der beliebten ZDF-Kultserie Das Traumschiff geäußert. Während Co-Moderator Jakob Lundt (39) über die Sendung regelrecht ins Schwärmen geriet und sie als entspannende Möglichkeit zum Eskapismus lobte, zeigte sich Klaas weniger begeistert. Er erklärte, dass er zuletzt nachts eine Episode gesehen habe, allerdings nur für eine halbe Stunde, da er "zu müde dafür wurde". Klaas bezeichnete die Serie als "sedierend" und machte sich zu allem Übel noch über die Komparsen lustig. "Die können gar nichts", keckerte er, wobei Jakob darauf verwies, dass es sich bei den Komparsen wohl oft um reguläre Gäste an Bord des Schiffs handle.

Im Verlauf des Gesprächs analysierte man den möglichen Reiz, aber vor allem die vermeintlichen Schwächen der Serie. Während Jakob die einfache und vorhersehbare Mischung aus Geschichten und Charakteren verteidigte, bezeichnete Thomas Schmitt – der Dritte im Bunde von "Baywatch Berlin" – die Figuren schlicht als "eintönig". Klaas hinterfragte mit spitzer Zunge die Erzählweise, aber auch die Fähigkeiten der Serienautoren insgesamt: "Passen die Drehbuchautoren ihr Niveau dem 'Traumschiff' an oder können sie es nicht besser?" Die Antwort für Thomas war klar: Er vermutet, dass die Autoren die klare Vorgabe erhalten, die Komplexität der Inhalte an das zu erwartende Publikum anzupassen.

Das Gespräch zeigt erneut, dass man bei "Baywatch Berlin" in Sachen Fernsehkritik kein Blatt vor den Mund nimmt – obwohl Klaas und Co. selbst bestens bekannt sein dürfte, wie schmerzhaft ein solcher Seitenhieb aus der eigenen Branche sein kann. Trotz starken Gegenwinds von seinen Kollegen zog "Traumschiff"-Fan Jakob am Ende aber noch ein positives Fazit: Für ihn sei die Serie im besten Sinne erwartbar. "Ich will gar nicht gefordert werden", stellte der 39-Jährige klar und lobte die harmonische Surrealität, die seit der Erstausstrahlung 1981 auf dem Schiff herrscht: "Selbst der größte Konflikt ist in zwei Minuten geklärt. Das ist so schön", schloss Jakob.

Imago Klaas Heufer-Umlauf an der Glühweinhütte im Einkaufszentrum "Das Schloss", Berlin, 07.12.2025

Instagram / damitdasklaasturbo Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt und Jakob Lundt, Juni 2023

Instagram / damitdasklaasturbo Klaas Heufer-Umlauf und Jakob Lundt, Mai 2023