Starke Rückkehr: "Stromberg" legt grandiosen Kinostart hin

Christoph Maria Herbst (59) ist mit seiner Paraderolle als Bernd Stromberg zurück auf der großen Leinwand – und wie! Der neue Film mit dem Titel Stromberg – Wieder alles wie immer legte einen fulminanten Kinostart hin und lockte mit humorvollen Einblicken ins Bürochaos allein am ersten Wochenende 217.067 Zuschauer in die Kinos. Damit ließ der Film sogar Blockbuster wie Wicked, der in der dritten Woche nur 81.874 Zuschauer zählte, mühelos hinter sich. Lediglich die Animationsfortsetzung "Zoomania 2" bleibt ungeschlagen und lockte weiterhin über eine halbe Million Fans vor die Leinwand.

Der Film knüpft an die Geschichten um die fiktive Capitol-Versicherung an, die seit über zwei Jahrzehnten Kultstatus genießen. Diesmal steht eine Wiedersehens-Show im TV im Mittelpunkt, bei der die altbekannten Kollegen Ernie, Ulf und Tanja – gespielt von Bjarne Mädel (57), Oliver Wnuk (49) und Diana Staehly (48) – erneut aufeinandertreffen. Dabei gibt es wie gewohnt zahlreiche Pannen und Missgeschicke, aber diesmal auch überraschend emotionale und berührende Momente. Christoph erklärte gegenüber der Bild im Vorfeld, dass es nicht leicht gewesen sei, die richtige Fortsetzungs-Idee für den ersten Kinoerfolg von 2014 zu finden.

Das Team um Autor Ralf Husmann traf mit der neuen Plot-Idee derart ins Schwarze, dass Fragen nach weiteren Teilen oder sogar einer Serien-Rückkehr plötzlich nahe liegen. "Ich will nichts ausschließen", sagte Christoph der Bild. Im Interview verriet er weiter, dass die Kultfigur des Stromberg auch in seinem privaten Umfeld ein Thema ist. Seine Ehefrau Gisi ist bekennender Fan der Kultfigur und teilt Christophs Begeisterung für den ganz eigenen Humor der Serie und Filme.

Getty Images Laszlo Branko Breiding, Milena Dreißig, Christoph Maria Herbst, Bjarne Mädel, Diana Staehly und Oliver Wnuk bei der Premiere von "Stromberg", 2025

Getty Images Christoph Maria Herbst, Milena Dreißig und Bjarne Mädel, 2014 in Köln

Getty Images Gisi und Christoph Maria Herbst im Juni 2024