Stefanie Schanzleh verrät: Das bedeutet ihr Weihnachten

Reality-TV-Star Kate Merlan (38) lud kürzlich zu einer glamourösen Weihnachtsparty, und bei feierlicher Stimmung ließ es sich Sängerin Stefanie Schanzleh (37) nicht nehmen, mit Promiflash über die Weihnachtszeit zu sprechen. "Weihnachten bedeutet für mich Familienzeit und eine besinnliche Zeit", erklärte die Musikerin im Interview. Als Teil ihrer Tradition besucht die Familie sonntags in der Adventszeit gemeinsam die Kirche. An Heiligabend steht dann ein Highlight für ihre Kinder an: die Kinder-Christmette.

Doch nicht nur die Kirchenbesuche machen die Weihnachtszeit für Stefanie so besonders. Zuhause setzt die Familie auf eine gemütliche Atmosphäre. "Wir haben viele Lichter an den Fenstern und wir kochen gut und essen Plätzchen – irgendwie so eine gemütliche Zeit", schwärmte die Sängerin. Zusammen verbringen sie diese Tage, fernab von Hektik und Stress, und genießen die festliche Stimmung in vollen Zügen.

Stefanie bildet zusammen mit ihrem Mann Silva Gonzalez (46) die Band Hot Banditoz und zeigt sich abseits der Bühne als Familienmensch, der Traditionen pflegt. Gerade das Zusammensein, das gemeinsame Kochen und Naschen werden bei ihr großgeschrieben. Wenn zu Hause die Lichterketten aufglühen und der Duft von frisch gebackenen Plätzchen durch die Räume zieht, dann ist für die Sängerin die perfekte Weihnachtsatmosphäre erreicht – warm, vertraut und ganz auf Nähe ausgelegt.

Imago Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh bei KATY™S X-MAS WONDERLAND in Köln 2025

Imago Stefanie Schanzleh, August 2024

Imago Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez, April 2024