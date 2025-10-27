Nach Promi-BB: So steht Karina2you zu weiteren TV-Shows

Social-Media-Star Karina2you hat sich nach ihrer Teilnahme an der Show Promi Big Brother überraschend klar zu weiteren Reality-TV-Engagements geäußert. In einem Interview mit Promiflash erklärte sie, dass sie sich niemals wieder in einem solchen Format präsentieren werde. "Nein, für gar keine einzige Reality-TV-Show mehr. Das war eine einzigartige Erfahrung für mich, für immer und ewig", stellte sie unmissverständlich klar und fügte hinzu: "Ich bin nicht die Person, die von einer Reality-TV-Show zur anderen springen möchte – für kein Geld der Welt. Aber andere Shows kann ich mir vorstellen."

Karina schilderte, dass das Format bei ihr Spuren hinterlassen hat. Die emotionale Dauerbelastung im Container habe ihr nicht gutgetan, betonte sie: "Aus dieser Nummer bin ich raus. Ich kann diese emotionalen Sachen nicht mehr machen. Ich habe gefühlt, dass mir das nicht guttut, auch dieser ganze Streit nicht." Tatsächlich eckte sie im Container mit einigen ihrer Mitstreiter an, darunter auch Laura Maria Lettgen (30).

Abseits der Scheinwerfer setzt Karina auf das, was sie groß gemacht hat: ihre Community und ihr Gespür für direkte Nähe zu ihren Followern. Die Influencerin pflegt einen engen Austausch, zeigt Alltagsmomente ungeschönt und reagiert schnell auf Trends – allerdings zu ihren Bedingungen. Menschen aus ihrem Umfeld beschreiben sie als loyal und klar in der Kommunikation, gerade wenn es um Grenzen geht. Diese Haltung zieht sich auch durch ihre Offline-Welt: Rückzugsorte, feste Routinen und vertraute Kontakte geben ihr Halt, wenn das Netz laut wird.

Karina2you posiert für "Promi Big Brother"

Karina2you, Influencerin

Karina2you und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Promi Big Brother" 2025

