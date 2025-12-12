Erstes royales Event: Fotoverbot für Andrew bei der Taufe

Andrew Mountbatten Windsor (65) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) werden in Kürze erstmals seit ihrem Titelverlust im Oktober wieder bei einem royalen Event erscheinen. Anlass ist die Taufe ihrer Enkelin Athena, Tochter von Prinzessin Beatrice (37) und Edoardo Mapelli Mozzi (42), die in der Chapel Royal im St. James's Palace in London stattfindet. Für Andrew wird dies ein Schritt zurück ins royale Licht nach den Skandalen um seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66). Die royale Familie setzt bei der Veranstaltung klare Grenzen, wie Daily Mail meldete: Offizielle Fotos soll es ohne Andrew geben, Kameras vor der Kapelle soll er meiden. "Es wird keine offiziellen Aufnahmen mit ihm geben", so ein Insider.

Die Taufe war laut Daily Mail ursprünglich für einen früheren Zeitpunkt geplant, wurde jedoch angesichts der andauernden Kontroversen verschoben. Beatrices Verhältnis zu ihrem Vater gilt als angespannt, dennoch wollte sie ihm den Zugang zu seiner Enkelin nicht verwehren. Insidern zufolge seien zuvor Gespräche mit König Charles (77) nötig gewesen, der zwar eingeladen wurde, aber nicht teilnehmen wird. "Alle fürchten sich vor dem Gedanken, Andrew dort zu sehen", zitiert das Magazin einen weiteren Insider. Auch Prinzessin Eugenie (35) mit ihrer Familie und einige europäische Royals werden erwartet.

Athena kam im Januar mehrere Wochen zu früh zur Welt. Beatrice beschrieb diese Erfahrung in der Mail on Sunday als "demütigend" und sagte: "Nichts bereitet dich wirklich auf den Moment vor, wenn du merkst, dass dein Baby früher kommt… es gibt so wenig Kontrolle." Andrew, der früher den Titel "Duke of York" innehatte, zeigte sich seit seinem Titelverlust nur selten öffentlich. Auch seine Ex-Frau, zu der er nach wie vor ein gutes Verhältnis pflegen soll, zog sich zurück.

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor in London

IMAGO / PPE Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, September 2019

Getty Images Prinz Andrew und seine Tochter Prinzessin Beatrice, September 2022