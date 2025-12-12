Taylor Swift traf wohl die Designerin von Kates Brautkleid

Taylor Swift (35) sorgt – seitdem sie im August "Ja" zur Verlobung gesagt hat – für wilde Spekulationen rund um ihre Hochzeit. Laut Daily Mail wird über ein geheimes Treffen mit der Designerin Sarah Burton in London gemunkelt. Sarah, die für Prinzessin Kates (43) legendäres Hochzeitskleid im Jahr 2011 verantwortlich war, könnte also auch die Schöpferin von Taylors Brautkleid sein, das sie bei ihrer Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce (36) tragen wird. Der Klatsch-Blog Deuxmoi heizte die Gerüchte an, indem anonyme Hinweise auf einen Entwurf aus dem Hause Givenchy durch Sarah Burton eingingen. "Die meistdiskutierte zukünftige Braut wird bei ihrer Hochzeit ein Kleid von Givenchy by Sarah Burton tragen", ist dort zu lesen.

Bekannt ist die Popsängerin, die wohl mehrere Junggesellinnenreisen plant, jedoch auch für ihre Liebe zu anderen Designern wie Versace, Vivienne Westwood und Oscar de la Renta, die bei vergangenen Tour- und Red-Carpet-Looks eine große Rolle spielten. In Interviews verriet Taylor, dass sie nie viel über Hochzeiten nachgedacht habe, bis sie Travis kennenlernte. Demnach wundert es nicht, dass sich die "Shake It Off"-Interpretin auch zur möglichen Designerwahl weiterhin bedeckt hält. In einem Gespräch mit Heart Radio erklärte sie, dass sie nun mit Freude auf die Planungen blicke, während Fans auf Hinweise durch ihre bisherigen stilvollen Auftritte achten. Vivienne Westwoods Braut-inspirierte Looks oder maßgeschneiderte Stücke von Versace könnten ebenfalls auf ihren Stil für den großen Tag hinweisen.

Taylor und Travis genießen die Aufmerksamkeit, die ihre Verlobung mit sich bringt. Während Taylor ihren weltweiten Durchbruch in den Mainstream-Pop-Charts 2008 mit ihrem zweiten Album "Fearless" schaffte, ist NFL-Star Travis ein gefeierter Sportler, der wegen seiner Erfolge in Kombination mit Quarterback Patrick Mahomes (30) zu den besten Tight Ends der Geschichte zählt. Ihre Liebesgeschichte begann fernab der Öffentlichkeit: "Wir hatten viel Zeit, uns kennenzulernen, bevor es jemand wusste – dafür bin ich dankbar", so Taylor 2023 im Time Magazine. Im Hinblick auf alte Interviews von Taylor, in denen sie über romantische Vorstellungen und ihre Liebe zur Musik sprach, deutet vieles darauf hin, dass ihre Hochzeit sowohl elegant als auch klassisch sein wird. Insider vermuten laut Page Six, dass die Feier schon im Sommer 2026 stattfinden könnte, vielleicht sogar am 13. Juni.

Collage: Imago, Getty Images Taylor Swift traf womöglich Brautkleid-Designerin von Prinzessin Kate, Collage 2025.

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Instagram / brittanylynne Travis Kelce, Patrick Mahomes, Brittany Mahomes und Taylor Swift (v.l.n.r.)