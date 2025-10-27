Neuzugang: Sie bringt frischen Wind zu "Unter uns"

Ein bekanntes Gesicht zieht in die Schillerallee: Ab dem 8. Dezember verstärkt Nadine Menz (35) den Cast von Unter uns und sorgt als Naomi, die jüngere Schwester von Britta, für neue Dynamik in der beliebten Daily. An der Seite von Tabea Heynig (55) startet die Ex-GZSZ-Darstellerin damit in eine frische, emotionale Storyline, die die Nachbarschaft aufmischt und Fans neugierig macht. "Es geht um Liebe, Familie und die ganz großen Gefühle", sagte Nadine gegenüber RTL. Wer Naomis Herz höherschlagen lässt, bleibt vorerst ein Geheimnis, doch die ersten Szenen versprechen Tempo, Wärme und ordentlich Gesprächsstoff.

Mit Naomis Auftauchen rücken die Schwestern wieder zusammen, während die Autorinnen und Autoren laut Sender eine Achterbahnfahrt aus heiteren und ernsten Momenten vorbereiten. Nadine beschreibt ihre Rolle als herzlich, liebevoll und lebensfroh, mit Vibes, die an Lorelai Gilmore aus Gilmore Girls erinnern. Langjährige Fans erinnern sich: Die Schauspielerin stand 2012 bereits kurz für "Unter uns" vor der Kamera, damals als Charlotte Linden, Pacos Seitensprung. Seitdem ging es für die Kölnerin durch zahlreiche TV-Formate – von Gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo sie Ayla Höfer spielte, über mehrere "SOKO"-Episoden bis hin zu Das Traumschiff im Jahr 2024.

Privat pflegt Nadine eine enge Bindung zu ihrem Kölner Umfeld, was Drehs in NRW für sie besonders unkompliziert macht. Kolleginnen und Kollegen beschreiben sie seit Jahren als Teamplayer, der am Set schnell Anschluss findet und gern zwischen Szenen das Gespräch sucht. In Interviews zeigt sich die Schauspielerin offen, aber fokussiert – sie teilt Einblicke in ihren Alltag, ohne Privates zu groß zu machen, und schwärmt oft von gemeinsamer Zeit mit Familie und Freundeskreis. Genau diese Bodenständigkeit, gepaart mit Spielfreude, schätzen viele Fans an ihr. Für Tabea Heynig bedeutet der Zuwachs zudem ein neues Pendant in der Serie, mit dem sie auch abseits der Kamera lachend gesichtet wird – ein gutes Omen für Chemie auf dem Bildschirm.

Anzeige Anzeige

Nadine Menz bei den About You Awards in Hamburg

Anzeige Anzeige

Getty Images Nadine Menz im Januar 2017 in Berlin

Anzeige Anzeige

RTL / Dennis Alexander Hundt Tabea Heynig und Kai Noll bei "Unter uns"