So gut versteht sich dieses "Unter uns"-Duo wirklich

In der beliebten RTL-Serie Unter uns geht es häufig hitzig zur Sache, vor allem bei dem Mutter-Tochter-Duo Patrizia und Stella, gespielt von Miriam Lahnstein (51) und Bettine Langehein (36). In der aktuellen Handlung kommt es bei den beiden regelmäßig zu dramatischen Auseinandersetzungen, die sich jüngst zuspitzten, als Stellas leiblicher Vater plötzlich in der Schillerallee auftauchte. Doch während vor der Kamera regelmäßig die Fetzen fliegen, betonen die beiden Schauspielerinnen, dass hinter den Kulissen eine ganz andere Stimmung herrscht.

Miriam und Bettine schwärmen im Gespräch über ihre Zusammenarbeit. "Es ist ein Geschenk, jede Szene mit ihr zu spielen", erklärte Miriam offen und lobte die Chemie zwischen den beiden am Set. Bettine pflichtete ihr bei: "Ich bin jedes Mal froh, wenn wir zu zweit ans Set gehen." Die positive Dynamik zwischen den Kolleginnen ist besonders bei der aktuellen Storyline hilfreich, die voller emotionaler Herausforderungen steckt. Dabei gibt die besondere Freundschaft der beiden Schauspielerinnen dem Drehalltag eine entspannte und fröhliche Atmosphäre.

Hinter der Bühne verbindet Miriam und Bettine eine enge Freundschaft. Die Schauspielerinnen haben in Interviews mit RTL immer wieder betont, wie wichtig Vertrauen und Harmonie am Set für sie sind. Obwohl die beiden gemeinsam die komplizierte Beziehung von Patrizia und Stella überzeugend auf den Bildschirm bringen, könnten sie im echten Leben nicht unterschiedlicher sein als ihre Serienfiguren. Die gegenseitige Wertschätzung und der Spaß an ihrer Arbeit machen die gemeinsamen Drehstunden für beide zu etwas ganz Besonderem. Fans können sich darauf freuen, wie sich die angespannten Beziehungen in der Schillerallee weiterentwickeln werden.

Collage: RTL / Sebastian Meyer, Imago Collage: Das Mutter-Tochter-Duo von Unter Uns, gespielt von Miriam Lahnstein und Bettine Langehein.

Getty Images Schauspielerin Miriam Lahnstein

Getty Images Bettina Langehein, Schauspielerin