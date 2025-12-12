13 Jahre nach OP: Courtney Stodden plant Brustverkleinerung

Courtney Stodden (31) stand schon früh im Rampenlicht. Die Aufmerksamkeit sorgte bei dem Realitystar für ein verzerrtes Selbstbild. "Ich habe mir meine Brüste machen lassen, als ich 18 wurde, weil ich unter dem Druck der Öffentlichkeit litt", verriet sie laut OK! im Gespräch mit ihrem Schönheitschirurgen. Im Alter von 16 Jahren heiratete sie 2011 den damals 51-jährigen Doug Hutchison (65). Damals habe sie das Gefühl gehabt, beweisen zu müssen, dass sie eine Frau sei, und sich deshalb so früh wie möglich für den Eingriff entschieden.

Doch nun strebe Courtney kleinere Implantate an, die keine zusätzliche Stütze erfordern. Neben der Verkleinerung sollen auch die Brustwarzen angepasst werden, wie sie weiter erzählte. Dies ist nicht der erste Eingriff, den sich die Influencerin vorgenommen hat. Erst kürzlich unterzog sich die Blondine einer Septo- und Rhinoplastik, die nicht nur ihren Look, sondern auch ihre Lebensqualität verbesserte. "Ich kann so viel besser atmen. Ich rieche jetzt alles – jeder um mich herum sollte ab sofort gut duften", scherzte sie in einem Instagram-Beitrag.

Privat scheint die Sängerin nach turbulenten Jahren ihren Frieden zu finden. Vor etwa zwölf Monaten gab sie ihrem Partner Jared Safier in einer intimen Zeremonie das Jawort und schritt in einem vintage-inspirierten Kleid vor den Traualtar. Doch nicht nur in der Liebe, sondern auch beruflich wagt Courtney neue Schritte. Mit ihrer Dokumentation "I Was a Child Bride: The Courtney Stodden Story" verarbeitete sie ihre Ehe mit dem deutlich älteren Mann und reflektierte über die schwere Zeit ihrer Jugend.

Getty Images Courtney Stodden bei Lifetimes Sommer-Soirée im Santa Monica Proper Hotel

Instagram / courtneyastodden Courtney Stodden, November 2025

Getty Images Courtney Stodden und Doug Hutchison 2014