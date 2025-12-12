Zu früh? Frank macht Bäuerin Simone eine Liebeserklärung

Die Bauer sucht Frau-Kandidaten Simone und Frank verstehen sich während der Hofwoche blendend: Beide sind echte Frohnaturen und genießen die gemeinsame Zeit auf Simones Gnadenhof im Saarland. Besonders Frank ist schwer beeindruckt von Simones anpackender Art. Als sie gemeinsam einen verletzten Esel versorgen, sprudelt es plötzlich aus ihm heraus. "Das ist einfach toll, wie du alles vorbereitest und machst. Ich hab wirklich was für dich übrig", gesteht der 57-Jährige. Bei der 55-Jährigen stößt dieses Kompliment allerdings nicht auf offene Ohren – Simone blockt Franks Annäherungsversuch ab und widmet sich schnell wieder der Hofarbeit.

Frank wirkt etwas geknickt. Er erklärt im Einzelinterview, er finde Simone "hochinteressant" und kenne keine Frau wie die gelernte Altenpflegerin. Dennoch lege sie ihm immer wieder Steine in den Weg. "Ich habe den Eindruck, dass sie dann immer die Arbeit vorschiebt und ihren Gefühlen keinen freien Raum lässt", kritisiert er. Auch Simone weiß um ihren "Panzer", wie sie ihn nennt, Bescheid: Sie sei nun mal schwer zu knacken. "Meine Gefühlslage ist so, dass ich Frank sehr mag. Aber das Herz kann ich noch nicht ganz öffnen, weil ich ein bisschen geschädigt bin", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich brauche die Zeit und hoffe, dass er nicht gleich die Flinte ins Korn wirft."

Später möchte sie Frank aber doch beweisen, wie sehr er ihr ans Herz gewachsen ist: Simone schmeißt eine Party, um den Logistiker Freunden und Familie vorzustellen. Dort hält sie eine Rede auf Frank und fordert ihre Liebsten auf, ihn mit offenen Armen zu begrüßen. "Nehmt den Frank in die Mitte, er ist ein Teil von... vielleicht von mir, wir werden es sehen", gesteht sie mit einem leisen Lächeln und errötet. Schließlich vollenden die beiden den heiteren Abend mit einem Kuss. "Das war herrlich. Ich glaube, die Simone mag mich wirklich", freut sich Frank.

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Simone und Frank

