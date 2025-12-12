Läuten bei Dennis Lodi und Tara schon bald Hochzeitsglocken?

Dennis Lodi und Tara Tabitha (32) gelten zweifellos als eines der heißesten Paare der Reality-TV-Szene. Seit fast einem Jahr sind die beiden offiziell ein Paar und teilen nicht nur ihr Leben, sondern auch ein gemeinsames Zuhause. Während die Kameras sowohl in ihrer eigenen Joyn-Dokuserie als auch bei ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars wichtige Stationen ihrer Beziehung festgehalten haben, fragen sich Fans zunehmend, ob wohl bald die Hochzeitsglocken läuten. Im Interview mit "Blitzlichtgewitter" verriet Dennis jedoch, dass er in Sachen Heiratsantrag noch keinen festen Plan habe. "Wir haben ja noch Zeit", kommentierte er mit einem Lächeln.

Auf die Frage, ob er sich bereits Gedanken über einen Antrag oder gar den passenden Ring gemacht habe, blieb der beliebte Reality-TV-Star gelassen: "Stell mir die Frage in zwei Jahren vielleicht. Dann kannst du mich fragen, wie es aussieht, und dann kann ich dir eine präzisere Antwort geben." Es scheint, als wolle Dennis diesen großen Schritt nicht nur gut durchdenken, sondern auch den Moment besonders und einzigartig machen. Seine Aussage dürfte Tara allerdings nicht überraschen, denn die beiden wirken zusammen äußerst harmonisch und scheinen in ihrer Beziehung nichts zu überstürzen.

Die Harmonie der beiden war zuletzt regelmäßig Gesprächsthema. Insbesondere nach der Sendung "Das Sommerhaus der Stars" hatten sie sich den Respekt ihrer Fans auf eindrucksvolle Weise erarbeitet, indem sie als Team auftraten und jegliche Gerüchte über eine inszenierte Beziehung überzeugend widerlegten. Tara zeigte sich dabei zeitweise mit klaren Worten gegenüber ihren Kritikern, während Dennis eher ruhig und beständig wirkte. Gemeinsam vermitteln sie ein Bild von Vertrautheit und gegenseitigem Respekt – eine Basis, die sowohl vor als auch abseits der Kameras für Stabilität sorgt. Fans dürfen also gespannt bleiben, wie sich ihre Beziehung künftig entwickelt.

ATV, Joyn Dennis Lodi und Tara Tabitha bei der Premiere von "Tara & Dennis - der Hofnarr liebt die Queen"

RTL Tara Tabitha und Dennis Lodi, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

Joyn Dennis Lodi und Tara Tabitha in "Tara & Dennis – Der Hofnarr liebt die Queen"