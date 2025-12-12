"Es war real": Sam Asghari über seine Ehe mit Britney Spears

Sam Asghari (31) gibt einen seltenen Einblick in sein Privatleben: Der Schauspieler ziert nun das neue Cover von Playgirl und spricht im dazugehörigen Interview über seine frühere Ehe mit Britney Spears (44). Die beiden waren von 2022 bis 2024 verheiratet, hatten sich jedoch bereits 2016 am Set von Britneys "Slumber Party"-Musikvideo kennengelernt. Auf seine Vergangenheit mit der Sängerin angesprochen, zitierte das Magazin ein iranisches Sprichwort, das die Loyalität zu Menschen betont, mit denen man etwas geteilt hat. "Und alles, was danach kommt, ist irrelevant", fügte Asghari hinzu. "Das möchte ich immer respektieren. Ich werde mich immer daran halten, das ist für mich das Wichtigste."

Nach ihrer Trennung im August 2023 und der im Mai 2024 abgeschlossenen Scheidung betonte Sam mehrfach, wie bedeutend die Beziehung für ihn war. Selbst als Britney auf Instagram erklärte, ihre Verbindung habe sich für sie "wie eine falsche Ablenkung" angefühlt, ließ er gegenüber dem People Magazine ausrichten: "Unsere Ehe war für mich sehr real. Sie war vielleicht kurz, aber wir waren sieben Jahre zusammen. Ich war in sie verliebt, werde sie immer lieben und wünsche ihr stets nur das Beste." In einem früheren Gespräch mit Page Six äußerte sich Sam zudem zu den beruflichen Auswirkungen ihrer öffentlichen Beziehung. Er sei dankbar für die Plattform, die ihm diese Bekanntheit verschafft habe, betonte jedoch, dass er sich durch die Aufmerksamkeit "absolut härter beweisen" musste.

Abseits der Schlagzeilen hat Sam sein Leben heute neu sortiert. Privat scheint er mit Brooke Irvine, mit der er seit Januar 2025 offiziell liiert ist, sein persönliches Glück gefunden zu haben. Trotz allem bleibt Sam seinen Werten treu und spricht weiterhin mit Wärme über die gemeinsame Zeit mit Britney. "Das Beste, was man tun kann, ist, die Vergangenheit zu feiern, sie zu schätzen und sich nicht damit aufzuhalten, dass sie vorbei ist", sagte er gegenüber Playgirl. "Sei einfach froh, dass es überhaupt passiert ist."

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Asghari, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Asghari und Brooke Irvine im April 2025 in Mexiko