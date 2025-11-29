Yvonne Pferrer und Jeremy Grube mischen "Unter uns" auf

Überraschung in der Schillerallee: Yvonne Pferrer (31) und Jeremy Grube (31) kehren 2026 als Doppelpack ins Kölner Serienuniversum zurück – und zwar mit einem Gastauftritt bei Unter uns. Die beiden, die ihre ersten TV-Schritte bei Köln 50667 machten, schauen im neuen Jahr für eine Stippvisite vorbei und sorgen dabei für ordentlich Wirbel, wie RTL jetzt preisgibt. Ausgestrahlt werden die Folgen allerdings erst im März 2026. Sicher ist jedoch schon jetzt: Der Besuch des Duos bleibt nicht brav, denn eine nicht ganz legale Aktion bringt zusätzliche Spannung in die Schillerallee.

Der Blick nach vorn kommt passend zum Jahreswechsel: Während 2025 zu Ende geht, zeichnet sich ab, womit "Unter uns" ins neue Jahr startet. Yvonne und Jeremy sind die Arbeit vor der Kamera gewohnt, haben sich jedoch in den vergangenen Jahren als Reise-Influencer einen Namen gemacht und erreichen mittlerweile Millionen Menschen auf Social Media. Ganz verabschiedet haben sie sich von der Schauspielerei nie: 2018 bis 2019 spielten beide bei der RTL-Serie "Freundinnen – Jetzt erst recht" mit. Nun gibt es das Serien-Comeback im Gastformat – inklusive frischem Wind, Reise-Vibes und einer Prise Regelbruch. Wer vorab neugierig ist, findet neue "Unter uns"-Folgen bereits vor der TV-Ausstrahlung bei RTL+, wo Episoden bis zu sieben Tage früher abrufbar sind.

Abseits der Sets sind Yvonne und Jeremy vor allem als Team unterwegs. Die Influencer nehmen ihre Community regelmäßig mit zu den schönsten Orten der Welt, zeigen Alltagsszenen von unterwegs und teilen Reiseeindrücke aus erster Hand. Ihre Fans schätzen die persönliche Note, gemeinsame Routen und das Zusammenspiel der beiden, das sich über die Jahre eingespielt hat. Auch wenn der Fokus häufig auf Landschaften, Roadtrips und kleinen Entdeckungen liegt, geben die beiden zwischen den Zeilen Einblicke in das Miteinander auf Reisen – vom spontanen Umplanen bis zu Momenten, in denen Teamwork gefragt ist. Mit dieser Nähe zum Publikum haben sie eine loyale Anhängerschaft aufgebaut, die ihre Projekte aufmerksam begleitet und nun gespannt ist, wie sich ihr gemeinsamer Spirit in den Szenen aus der Schillerallee widerspiegelt.

Sonstige Yvonne Pferrer und Jeremy Grube

Sonstige Jeremy Grube und Yvonne Pferrer

Instagram / DKjiNmxI6Ch Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, Content Creator